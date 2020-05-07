В Киеве из автомата обстреляли рынок: люди боятся выходить из домов

В Киеве в ночь на 6 мая обстреляли продуктовый рынок. Это произошло в спальном районе Троещина. Неизвестный из автомата открыл огонь по зданию базара. Местные жители уже называют свой район Чикаго, так как такой случай далеко не первый. В этот раз пули попали в окна жилых домов и припаркованных рядом автомобиле. Люди боятся выходить на улицу, опасаясь за свою жизнь. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Местный житель Андрей рассказал о событиях той ночи, говорит, стреляли из автомата Калашникова.

"Она как-то пошла по касательной, не понимаю как. Но пулю эксперты из райотдела забрали. Моя жена теперь боится выходить с ребенком на улицу", – отметил Андрей.

Несколько пуль разбили окна припаркованных машин. Также следы от обстрела видны в каждой витрине магазина.

"У нас "Чикаго" продолжается уже девятый месяц. Плюс минус от ста тысяч гривен. Все рекламы, все стекла", – рассказал мужчина.

Пули попали в окна жилых домов (Скриншот/ТСН)

В полиции уверяют, что уже взяли все вещественные доказательства на экспертизу и у следствия есть три версии произошедшего. Какие, пока не разглашают.

"Сейчас правоохранители рассматривают две версии, а точнее даже три", – рассказала прес-офицер Деснянского управления полиции Наталья Федоровская.

В Киеве обстреляли рынок (видео: ТСН)

Как мы ранее писали, силовики задержали группу, выдававшую себя за полицейских для совершения преступлений.