В Киеве активисты призвали НБУ лишить лицензии платежную систему Globalmoney

Так, участники акции требуют от НБУ обязать Globalmoney прекратить сотрудничество с банками РФ, а также заблокировать возможность работы электронных кошельков Global24 в ОРДЛО.

Также участники акции выдвинули требование расследования деятельности Globalmoney.

"Требуем полной остановки их деятельности в Украине и всестороннего расследования их преступлений", - заявили участники митинга.