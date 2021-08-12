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В Киеве активисты призвали НБУ лишить лицензии платежную систему Globalmoney

Автор: Styler

В Киеве под зданием Национального банка украины проходит акция протеста ветеранов АТО-ООС из-за деятельности платежной системы Globalmoney. По мнению участников акции, вопреки украинскому законодательству Globalmoney якобы сотрудничает с банками РФ и незаконными финансовыми учреждениями ОРДЛО.

Об этом говорится в заявлении активистов, которое они передали представителям НБУ и СМИ.

Так, участники акции требуют от НБУ обязать Globalmoney прекратить сотрудничество с банками РФ, а также заблокировать возможность работы электронных кошельков Global24 в ОРДЛО.

Также участники акции выдвинули требование расследования деятельности Globalmoney.

"Требуем полной остановки их деятельности в Украине и всестороннего расследования их преступлений", - заявили участники митинга.

Напомним, 27 июля сообщалось, что в запрещенной в Украине "Вконтакте" действует страница Global24 (электронный кошелек системы Globalmoney) с символикой компании, который наполнялась новостями Globalmoney. Позже после огласки в СМИ страница была удалена.

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Национальный банк Украины