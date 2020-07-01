В Киеве 150 "копов" искали мальчика, который потерял ключи от квартиры

В Киеве во вторник, 30 июня, пропал 9-летний мальчик Саша Ветчинов. Он живет на Лесном массиве. Утром Саша пошел в магазин на Лесном проспекте и не вернулся. На поиски ребенка были брошены силы полиции, соцсети распространяли его фото и приметы.

Для розысков ребенка были задействованы 150 сотрудников Национальной полиции, Нацгвардии и Муниципальной стражи. "Копы" расспрашивали людей, показывали фото ребенка. Поисковая работа велась несколько часов. К счастью, все завершилось счастливо, ребенка нашли целым и невредимым.

Как оказалось, Саша потерял ключи на улице. Из-за этого он побоялся идти домой и несколько часов бродил по улицам, а нашли его недалеко от Лесного кладбища, говорится в пресс-службе Нацполиции.

"В течение нескольких часов мы тщательно проверили места скопления людей, рынки, пляжи, медицинские учреждения, лесопарковые зоны и тому подобное. В результате мы нашли мальчика неподалеку территории Лесного кладбища", - говорится в сообщении.

Сашу передали отцу, а с семьей пообещали провести "воспитательную беседу", чтобы те лучше следили за сыном. Да и ненормально, когда маленький ребенок из-за страха наказания блуждает по улицам.

Саша Ветчинов с отцом и правоохранителями (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Кроме того на отца маленького беглеца составлен административный протокол по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (850-1700 грн).

На память "копы" подарили мальчику полицейскую кепку и блокнот.

Ранее мы писали, что в Киеве у мамы из рук выхватили грудничка и увезли, при этом полиция бессильна.