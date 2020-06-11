Киев может вернуться к жесткому карантину: названо условие

В Киеве могут вернуть жесткие карантинные ограничения из-за рекордного роста заболевших за последние сутки, как в столице, так и в Украине в целом.

В Киеве за сутки 91 новый заболевший, а в Украине - 689. Виталий Кличко в Telegram-канале рассказал, при каких условиях столица вернется к полному карантину, и отметил, что к следующему этапу ослабления Киев точно не готов.

Заболело на 11 июня в Киеве 3671 человек, 1053 - выздоровело, 84 - умерло.

По словам градоначальника, за последние пять суток показатель заболевших составляет 15 человек на 100 тысяч жителей Киева.

"Говорить об открытии ресторанов, бассейнов, детских лагерей и так далее - пока рано", - сказал мэр.

Если же этот критерий превысит 24 больных на 100 тысяч населения, город будет вынужденное вернуться к ограничениям.





Статистика коронавируса в Киеве (фото: Telegram-канал Виталия Кличко)

Всего в Украине на 11 июня 29070 заболевших и 854 умерших. За сутки выявлено 689 новых пациентов с COVID-19, предыдущий антирекорд был установлен 4 июня (588 заболевших), до этого - 23 апреля (578 новых случаев).

Министр здравоохранения Максим Степанов обратился к украинцам и попросил не забывать, что карантин не закончился, опомниться и перестать игнорировать правила.

Раннее сообщалось, что в Киеве могут рекомендовать ограничить выход на улицу для людей возрастной группы старше 60 лет, поскольку они входят в группу риска коронавируса. Пока что мэр подобных заявлений не делал, но если вернут все ограничения, людям от 60-ти будет рекомендована самоизоляция, как это было до ослабления ограничений.

К слову, украинцам назвали правила въезда в туристические страны в условиях пандемии.