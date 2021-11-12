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В Киев вернулся поезд из Варшавы с одним вагоном: другие остались в Польше (фото)

Автор: Владимир Костырин

На столичный Центральный железнодорожный вокзал 12 ноября прибыл новый украинский поезд сообщением Варшава - Киев, но от состава остался только один вагон - остальные остались в Польше из-за обнаруженной проблемы негерметичности тормозной системы.

Об этом передает URM.

По информации издания, неисправность выявила система польского локомотива newag, которая зафиксировала потерю давления после прибытия поезда 8 ноября. Такая проблема угрожала безопасности поезда.

Также сообщается, что поезд "Укрзализныци" прибыл в польский Дорогуск с опозданием на 25 минут, так как уже в Ягодине не сработали тормоза после смены тележек.

Таким образом два из трех вагона было решено оставить в Польше, а в Киев смог вернуться 12 ноября единственный оставшийся.

Поезд "Укрзализныци" сообщением Киев - Варшава вернулся после рейса с одним вагоном (фото: urm.media)

Перед этим в "Укрзализныце" выступали с заявлением, что вагоны поезда Киев - Варшава (№67/68) были признаны одним из лучших "спальных" маршрутов в Европе.

Ранее сообщалось, что летом в Венгрии сломался вагон поезда Киев-Вена - тогда вагон пришлось отцеплять, а некоторых пассажиров пересадили в местный поезд.

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Укрзализныця