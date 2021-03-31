Киев усиливает локдаун: появилось уточнение по остановке транспорта

Киев может уйти на локдаун уже в пятницу, 2 апреля. Речь идет о закрытии детских садиков, а также о переводе младшей школы (1-4 класс) на дистанционное обучение. Что касается остановки общественного транспорта, то здесь решение должен принимать штаб по чрезвычайным ситуациям.

Об этом рассказал в комментарии РБК-Украина глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

По словам Рубана, пока что об остановке транспорта говорить рано, так как это решение должно приниматься на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Это решение может приниматься исключительно штабом по ЧС, поэтому сегодня говорить о какой-то конкретике - это очень рано", - сказал Рубан.

Отметим, что вероятность остановки общественного транспорта в Киеве озвучил еще Максим Степанов 26 марта.

"Если ситуация будет выходить из-под контроля, то отдельным решением правительства мы можем остановить транспорт. Главное, чтобы не было коллапса медицинской системы, это основной показатель", - заявил тогда министр.

Напомним, что карантинные ограничения в столице усилили 20 марта. Предварительно они будут действовать до 9 апреля.

Обновление: в 15.30 31 марта стало известно, что в Киеве транспорт будет работать - как наземный так и метро - только по спецпропускам. Садики и школы будут закрыты. Ограничения вступят в силу с 5 апреля и предварительно будут действовать до 16-го апреля.