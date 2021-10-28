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Киев на пороге локдауна: как будут проверять пассажиров в транспорте

Автор: Владимир Костырин

В Киеве ужесточают карантин, и с 1 ноября в столице будут действовать строгие ограничения, в том числе относительно правил работы общественного транспорта

Об этом 28 октября заявил мэр Киева Виталий Кличко на срочном брифинге.

Градоначальник также просит правительство перенести столицу из "оранжевой" в "красную" зону карантина. Это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации с коронавирусом.

Как будет работать транспорт

В основном запреты не будут касаться граждан, имеющих сертификат о вакцинации от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест/экспресс-тест.

В столице общественный транспорт останавливать не будут - он продолжит работу в обычном режиме. Для пассажиров и водителей - обязательно наличие вышеуказанных документов.

Кто и как будет проверять

В городе мобильные группы будут проводить рейды и проверки для контроля карантинных правил, в том числе и в транспорте.

Так, у пассажиров при входе в автобусы, троллейбусы, трамваи и маршрутки COVID-сертификаты и тесты проверять не станут - это будут делать отдельные группы полицейских в салонах транспорта у выборочных пассажиров.

Отметим, что согласно утвержденному на прошлой неделе городской комиссией ТЭБ и ЧС перечню правил и запретов в случае перехода Киева в "красную" зону, в общественном транспорте запретят перевозки пассажиров в количестве большем, чем предусмотрено технической характеристикой транспортного средства.

Добавим также, что в Киеве с 1 ноября все школы переведут на дистанционку.

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