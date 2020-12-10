На Киев обрушился ледяной дождь: фото и видео

На Киев обрушился ледяной дождь после обеда, 10 декабря. Столица стала в пробках из-за обледенения на дорогах. Появились видео с улиц и радаров. Синоптики предупреждают о морозе и гололедице.

Так, в Facebook Киев Оперативный появилось видео, снятое на Одесской трассе

"Погода серьезно ухудшилась - идет дождь, который сразу превращается в лед. Будьте крайне осторожны! Видео снято на Одесской трассе, где на дороге образовался настоящая каток", - подписаны кадры.

На Киев обрушился ледяной дождь (видео: facebook.com/watch/KyivOperativ)

Отметим, что дорожно-эксплуатационные предприятия КП "Киевавтодор" обрабатывают улицы города противогололедными материалами.

Так выглядит столица вечером, 10 декабря.

На Киев обрушился ледяной дождь (фото: РБК-Украина)

Судя по данным Украинского гидрометцентра, непогода из столицы переместилась южнее - в сторону Фастова и Белой Церкви.

Ледяной дождь в Киеве и области (скрин: meteo.gov.ua)

Отметим, что погодная ситуация погрузила столицу в пробки сразу же в послеобеденное время.

Ранее мы писали также, что синоптики обновили прогноз погоды на декабрь 2020. Они обещают снежные шторма и сильные морозы.