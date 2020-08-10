На Киев и область надвигается гроза: синоптики сделали важное предупреждение

В Киеве и области ожидают сегодня грозу, во время которой возможно усиление ветра до шквального, дожди и молнии. Синоптики рассказали, когда в столице будет непогода, а спасатели - как вести себя, чтобы не попасть в погодную передрягу.

Так, штормовое предупреждение действует с 03:00 ч. 10.08.2020 по 21:00 ч. 10.08.2020, пишут синоптики Украинского гидрометцентра.

В Киеве и области ожидается гроза 10 августа (скрин: meteo.gov.ua)

Пешеходам следует держаться подальше от линий электропередачи и билбордов.

Непогода сегодня вероятна также в западных, северных областях, включая Винницкую, Черкасскую, Кировоградскую, Полтавскую и Днепропетровскую области.

Специалисты рекомендуют во время такого рода погодных неурядиц соблюдать меры безопасности. Если вы оказались среди улицы, держитесь дальше от линий электропередачи, билбордов, высоких (в частности старых) деревьев.

Во время сильного ветра специалисты подчеркивают необходимость:

плотно закрыть все окна, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

при сильном ветре спрятаться в ближайшем помещении или естественном укрытии.

В случае грозы - если вы дома - лучше отключите электроприборы, отключите телевизор от антенны, закройте все окна и не подходите к ним, а также не беритесь за металлические входные двери.

На природе во время грозы лучше спуститься в низину, отойти от отдельно стоящих деревьев (столбов, вышек), отойти подальше от водоемов, на открытой местности спрятаться в ямку (ров), а группе людей следует расположиться в одиночку, снять с себя металлические вещи и положить отдельно от себя, если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя), в лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах.

Не стоит во время грозы делать такое:

прятаться под высокими деревьями,

сидеть на полянах,

прятаться под скалами,

купаться,

идти на открытой местности в мокрой одежде или плотной группой.

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