В Киев возвращается оттепель: синоптики назвали дату

В Киеве в ближайшие дни ожидается оттепель. Синоптики прогнозируют плюсовую температуру днем и около нуля ночью, снег начнет таять, ожидается дождь. Впрочем, такая погода продлится всего два дня. Затем морозы не только вернутся, но еще и усилятся.

Согласно прогнозу ресурса Gismeteo, потепления следует ждать 3-4 февраля, с 5 по 7 число - усиление морозов до -10 днем. Затем 8 февраля резкий скачок вверх до +5, а уже 10-го снова мороз и сильный - до -12 днем и до -19 ночью. Снег также будет, но немного.

Погода в Киеве на 10 дней (скрин: gismeteo.ua)

В Укргидрометцентре также обещают температурные качели с 1 по 5 февраля. На сегодня синоптики обещают снегопад, а завтра, 2 февраля, придет антициклон с морозом -4... -6 днем и до -12 ночью.

Погода в Киеве 1 и 2 февраля (скрин: gismeteo.ua)

3 февраля вернется атмосферный фронт с небольшим снегом и 0... +2 днем, ночью - мороз. 4-го числа - самый теплый день в ближайшей перспективе: днем до +3, ночью около нуля, дождь с мокрым снегом.

Погода в Киеве 3 и 4 февраля (скрин: gismeteo.ua)

Морозы вернутся 5 февраля: -4... -6 днем, -6... -8 ночью, без осадков.

Погода в Киеве 5 февраля (скрин: gismeteo.ua)

Синоптики ресурса Метеопрог также прогнозируют температурные качели с 1 по 7 февраля.

Прогноз погоды в Киеве на семь дней (скрин: meteoprog.ua)

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