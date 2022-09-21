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Які вітаміни допоможуть захиститися від герпесу

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Середа 21 вересня 2022 08:16
Які вітаміни допоможуть захиститися від герпесу Фото: деякі вітаміни мають сильний профілактичний ефект проти вірусу герпесу (freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

Герпесвірус здатний при зараженні уражати області губ та інші частини тіла, і в деяких випадках може спровокувати розвиток серйозних хвороб. Зменшити ризик утворення висипу допоможе турбота про свій імунітет, а профілактикою виникнення "застуди" можуть стати деякі вітаміни.

Про це передає "Країна здоров'я".

Які вітаміни допомагають впоратися з герпесвірусом

Вітамін D має сильний противірусний ефект, і при застосуванні для профілактики зараження вірусом герпесу дуже важливо підібрати правильне дозування. Так, її не слід визначати "на око" - проте саме за результатами аналізів.

Бажаний показник становить 100 нг/мл.

Посилити ефект вітаміну D можна, якщо приймати його разом із магнієм. Добова доза - 400 мг.

Такий нутрієнт як цинк є ще одним помічником у боротьбі з герпесвірусом. Мінімальна добова норма цього елемента становить 25 мг.

Вітамін С при герпесі теж є добрим помічником. В активній стадії хвороби дозування можна збільшувати до 2000-3000 мг на добу, попередньо порадившись із фахівцем.

Амінокислота L-лізин також допоможе суттєво знизити частоту появи "застуди". Рекомендована доза прийому у разі становить 1000 мг.

Звернемо увагу, що заняття самолікуванням може призвести до виникнення різних ускладнень, тому попередньо слід проконсультуватися з сімейним лікарем, який може при необхідності призначити терапію, прописати препарати системної дії.

Так, нагадаємо, перед цим у МОЗ розповіли про причини виникнення герпесу та його лікування.

Додамо також, раніше ми розповідали, які домашні засоби допоможуть позбутися "застуди" на губах.

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