Які вітаміни допоможуть захиститися від герпесу
Герпесвірус здатний при зараженні уражати області губ та інші частини тіла, і в деяких випадках може спровокувати розвиток серйозних хвороб. Зменшити ризик утворення висипу допоможе турбота про свій імунітет, а профілактикою виникнення "застуди" можуть стати деякі вітаміни.
Про це передає "Країна здоров'я".
Які вітаміни допомагають впоратися з герпесвірусом
Вітамін D має сильний противірусний ефект, і при застосуванні для профілактики зараження вірусом герпесу дуже важливо підібрати правильне дозування. Так, її не слід визначати "на око" - проте саме за результатами аналізів.
Бажаний показник становить 100 нг/мл.
Посилити ефект вітаміну D можна, якщо приймати його разом із магнієм. Добова доза - 400 мг.
Такий нутрієнт як цинк є ще одним помічником у боротьбі з герпесвірусом. Мінімальна добова норма цього елемента становить 25 мг.
Вітамін С при герпесі теж є добрим помічником. В активній стадії хвороби дозування можна збільшувати до 2000-3000 мг на добу, попередньо порадившись із фахівцем.
Амінокислота L-лізин також допоможе суттєво знизити частоту появи "застуди". Рекомендована доза прийому у разі становить 1000 мг.
Звернемо увагу, що заняття самолікуванням може призвести до виникнення різних ускладнень, тому попередньо слід проконсультуватися з сімейним лікарем, який може при необхідності призначити терапію, прописати препарати системної дії.
Так, нагадаємо, перед цим у МОЗ розповіли про причини виникнення герпесу та його лікування.
Додамо також, раніше ми розповідали, які домашні засоби допоможуть позбутися "застуди" на губах.