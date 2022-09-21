ua ru
Ср, 21 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Какие витамины помогут защититься от герпеса

Новина українською →
Среда 21 сентября 2022 08:16
Какие витамины помогут защититься от герпеса Фото: некоторые витамины обладают сильным профилактическим эффектом против вируса герпеса (freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

Герпесвирус способен при заражении поражать как области губ и другие части тела, и в некоторых случаях может спровоцировать развитие серьезных болезней. Снизить риск образования сыпи поможет забота о своем иммунитете, а профилактикой возникновения "простуды" могут стать некоторые витамины.

Об этом передает "Країна здоров'я".

Какие витамины помогают справиться с герпесвирусом

Витамин D обладает сильным противовирусным эффектом, и при применении для профилактики заражения вирусом герпеса очень важно подобрать правильную дозировку. Так, ее не стоит определять "на глаз" - но именно по результатам анализов.

Желательный показатель составляет 100 нг/мл.

Усилить эффект витамина D можно, если принимать его вместе с магнием. Суточная доза - 400 мг.

Такой нутриент как цинк является еще одним помощником в борьбе с герпесвирусом. Минимальная суточная норма этого элемента составляет 25 мг.

Витамин С при герпесе тоже является хорошим помощником. В активной стадии болезни дозировку можно увеличивать до 2000-3000 мг в сутки, предварительно посоветовавшись со специалистом.

Аминокислота L-лизин тоже поможет существенно снизить частоту появления "простуды". Рекомендуемая доза для приема в этом случае составляет 1000 мг.

Обратим внимание, что заниматься самолечением чревато возникновением различных осложнений, поэтому предварительно следует проконсультироваться с семейным врачом, который может при необходимости назначить терапию, прописать препараты системного действия.

Так, напомним, перед этим в Минздраве рассказали о причинах возникновения герпеса и его лечении.

Добавим также, ранее мы рассказывали, какие домашние средства помогут избавиться от "простуды" на губах.

Читайте РБК-Украина в Google News
вітаміни здоровье
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя