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Які види спорту не варто обирати тим, хто має проблеми зі спиною

Які види спорту не підходять людям з болями у спині (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Людям, які мають проблеми зі спиною, дуже часто рекомендують фізичну активність - тренуватися, займатися і більше рухатися. Однак не кожен вид спорту корисний для спини.

Які види спорту не підходять людям із проблемами спини, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Fit for fun.

Які види спорту не варто обирати

Якщо ви часто зіштовхуєтеся з болями в спині, то види спорту, що вимагають великої кількості змін у напрямку, вам не підійдуть. Наприклад, такі види активності як футбол.

За словами ортопеда Маттіаса Манке, при грі у футбол тулубу доводиться робити багато швидких обертальних рухів. А це дає додаткове навантаження на хребет.

"Ви зупиняєтеся, змінюєте напрямок, а потім знову прискорюєтеся", - пояснив лікар.

Він радить людям, у яких болить спина, також не обирати такі види спорту: бадмінтон, сквош, теніс, волейбол.

"Якщо ви все ще хочете займатися цими видами спорту, попри проблеми зі спиною, вам слід добре тренувати м'язи спини, а у разі сумнівів - проконсультуйтеся зі своїм лікарем", - радить ортопед.

А які види спорту підійдуть?

Якщо ви шукаєте вид спорту, безпечний для спини, вибирайте той, у якому мало змін напряму. Манке рекомендує скандинавську ходьбу, їзду велосипедом чи плавання.

"Плавання на спині краще, ніж брас, тому що воно не призводить до провисання спини", - каже хірург-ортопед.

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