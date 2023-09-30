За які українські монети можна отримати великі гроші: їх можна знайти у гаманці

В Україні стає все більш популярна нумізматика. Цінні монети активно продаються на аукціонах, але не усі знають, як виглядають справді дорогі екземпляри.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт аукціонів Violity .

50 копійок

На аукціоні українську монету у 50 копійок 1992 року різновиду 3ВАг продали за 16 тис. грн.

Особливості різновиду 3ВАг:

середній зуб тризуба товстий

малюнок 17,7 мм

гроно 1 має 4 ягоди, а п'ята ягода злилась з вінком

гурт гладкий

50 копійок з гладким гуртом - це одні з найперших монет, які карбували на Луганському верстатобудівному заводі. Їх карбували в матрицях без рифлень, тому у монет немає насічок на гурті. Невідомо який був тираж таких копійок.

50 копійок 1992 року (фото: violity.com)

25 копійок

Таку монету 1992 року різновиду 4БАм продали на аукціоні за 7 тис. грн.

4БАм - рідкісний різновид монети 25 копійок 1992 року, нумізмати називають його "Англійський чекан". Монету карбували англійськими штемпелями на Луганському верстатобудівному заводі.

В обіг такі монети не повинні були надходити через те, що виготовлені з помилкою. У неї на аверсі випуклий щит і вдавлений тризуб, на відміну від інших 25 копійок.

25 копійок 1992 року (фото: violity.com)

10 копійок

Монету 10 копійок 1992 року різновиду 1.34ЕАм продали за 1500 грн.

Особливості різновиду:

середній зуб тризуба потовщений зверху

одиниця дати з хвостиком

у гронах №3 і №6 по 6 ягід

гурт з дрібною насічкою

Монета відрізняється від інших різновидів тим, що у неї у гроні №6 верхня ягода знаходиться на одному рівні зі словом "копійок".

10 копійок 1992 року (фото: violity.com)

1 гривня

Монету номіналом 1 гривня 1995 року різновиду 1АБ1.1 "Вузький Кант" продали на аукціон за 6 381 тис. грн.

Існує кілька різновидів монети 1 гривня 1995 року. В обігу частіше всього зустрічаються різновиди 1АБ1.1 та 1АБ1.2. У першої монети товстий шрифт букв на гурті, у другої - тонкий. Решта різновидів на аукціонах практично не продають.

1 гривня 1995 року (фото: violity.com)