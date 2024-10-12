Які тренажери купити додому, а які просто "гроші на вітер"

Щоб не ходити до тренажерної зали, ви можете купити необхідне обладнання для тренувань додому.

Що краще обрати, а які товари - це просто "гроші на вітер", розповість РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Strona Zdrowia.

Які тренажери купити додому?

Велотренажер вдома подарує вам комфорт під час кардіотренувань у власному просторі. Їзда на велосипеді повинна бути регулярною, щоб побачити результати. Під час такого тренування ви не отримаєте травм. Якщо ви найбільше дбаєте про формування своїх ніг, це ідеальне обладнання для вас!

Переваги їзди на велотренажері:

Збільшення ємності легень

Покращена робота серця

Змодельовані стегнові та литкові м'язи

Зниження ваги

Поліпшення стану організму

Покращення кровообігу в організмі

Поліпшення самопочуття

Вибір велотренажерів дуже великий. Виберіть обладнання, яке підходить саме вам, з корисними функціями. Пам'ятайте, що дуже важливо правильно встановити обладнання. Сідло має бути на висоті стегон, а кермо - на висоті сідла.

Велотренажер дуже ефективний (Скриншот)

Бігова доріжка

Якщо ви любите бігати, але погодні умови вас демотивують, або ви хочете одночасно подивитися серіал, придбати бігову доріжку буде відмінним рішенням для вас.

Параметри, які слід враховувати:

Потужність двигуна

Розмір

Нахил

Швидкість

Максимальне навантаження

Які існують види бігових доріжок:

Механічна - вона найдешевша, але і "найважча" для новачків. У цій біговій доріжці маховик приводить в рух бігове полотно. Електрична – одна з найдорожчих. Бігове полотно приводиться в рух потужністю двигуна.

Електрична бігова доріжка зазвичай пропонує більше функціональних можливостей.

Степпер - пристрій, який займає мало місця, що є його величезною перевагою. На цьому пристрої можна виконувати кардіотренування.

Степпери діляться на два види:

Прямий - використовує точно ті ж м'язи, які працюють при підйомі по сходах.

Торсіонний - додатково задіює косі м'язи і м'язи внутрішньої сторони стегон.

Деякі степпери можуть мати додаткові функції. Наприклад, додаткові зв'язки, які змусять нас задіяти м'язи рук під час виконання вправ. Інші моделі також можуть мати точку опори. Степпер урізноманітнить тренування вдома. Завдяки невеликому розміру ви легко можете покласти його в шафу або потягнути в різних місцях вдома.

Степпер займає небагато місця (фото: sporttop.com.ua)

Які тренажери не варто купувати

Велотренажери з великими габаритами

Якщо у вас обмежений простір, великий велотренажер може займати занадто багато місця і бути незручним для зберігання. Можливо, краще обрати складаний або компактний варіант.

Тренажери з ручним регулюванням навантаження

Багато моделей мають складні системи регулювання, що може бути незручним під час тренування. Краще шукати моделі з автоматичним або легким механічним регулюванням.

Тренажери, які фокусуються на одній групі м'язів

Наприклад, тренажери для преса можуть бути малоефективними, якщо ви хочете розвивати загальну фізичну підготовку. Краще обирати універсальні тренажери, які дозволяють працювати над кількома групами м'язів.

Важкі тренажери для силових тренувань

Наприклад, складні силові станції можуть займати багато місця і вимагати значних фінансових витрат. Для дому краще використовувати гантелі, еспандери або міні-станції, які можна легко зберігати.

Тренажери без гарантованої якості

На ринку є багато недорогих тренажерів, які можуть бути ненадійними або небезпечними. Перед покупкою варто ретельно перевіряти відгуки та бренди, щоб уникнути можливих проблем.