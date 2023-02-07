Які таблетки не можна ділити навпіл? Лікар дав точну відповідь

За загальним правилом, якщо таблетка має мітку або борозенку посередині, її можна розділити навпіл.

Про це розповіла психіатр та медичний психолог із Ужгорода Беата Надь у Instagram.

Навіщо лінія посередині таблетки?

Лікар пояснила, що її розміщує виробник ліків, щоб показати, що таблетку можна розділити навпіл. Цей знак також допомагає розділити таблетку, оскільки вона точно показує, де знаходиться половина.

Які ліки не можна ділити навпіл?

Якщо на таблетці немає лінії, вважайте це важливим повідомленням про те, що вона не призначена для поділу.

До цих таблеток належать такі:

Таблетки з уповільненим або пролонгованим вивільненням із захисною оболонкою (поділ такого роду таблеток може призвести до того, що вся доза буде вивільнена відразу і це може бути небезпечним).

Капсули.

Препарати з кишковорозчинною оболонкою призначені для захисту шлунка (після розщеплення внутрішня частина таблетки може дратувати шлунок, що може призвести до небажаних побічних дій).

Асиметричні таблетки.

Маленькі таблетки. Уникайте будь-яких таблетованих розрізів, що вимагають високої хірургічної точності.

Таблетки з твердою оболонкою не слід розколювати, оскільки можуть розсипатися чи розколотися на частини, залишивши неправильну дозу.

Для більш точного поділу можна використовувати спеціалізований різак для таблеток (є в аптеках або в інтернет-магазинах). Переконайтеся, що різальний рух вниз виконується швидко, при повільному натисканні таблетка може розсипатися.

До речі, найкращий спосіб дізнатися чи можна ділити препарат - це запитати свого лікаря.