Які сувеніри не варто купувати під час відпустки, аби не накликати біду

Мушля

Купувати мушлю, як сувенір і дарувати комусь категорично не варто, оскільки ця річ має негативну енергетику. За словами езотериків, мушля - це будиночок молюска, який загинув, тому ця річ буде притягувати у дім негатив.

Якщо цю річ зберігати вдома, то життєва енергія поступово людей згасатиме. Апатія та погане самопочуття стають постійними супутниками господарів оселі. Якщо у вас вдома є мушля, краще позбудьтесь її якнайшвидше.

Антикваріат

Насправді такі речі, як антикваріат, зберігають спогади про колишнього господаря і далеко не завжди вони позитивні. Якщо зберігати ці речі вдома, то члени родини можуть раптово почати хворіти й при цьому проблеми зі здоров’ям стануть постійними. Краще не наражати себе на небезпеку.

Статуетки птахів

Фігури та статуетки птахів притягують в дім невдачі. Експерти кажуть, що ці "пташечки" у вашій оселі здатні забрати фінансове благополуччя. Винятком лише є міфічний птах-фенікс, який притягує в будинок гроші та щастя.

Крім того, не можна ставити фігурки птахів на робочому столі, в офісі або кабінеті, оскільки це може відлякати кар'єрний успіх.

Пір’я павича

Згідно з народними прикметами, такий елемент декору також приносить нещастя в дім. Перо павича в будинку може завадити молодій дівчині вийти заміж. Також вважається, що такий сувенір може розсварити всіх членів сім'ї.

Сухі квіти

Можливо сухі букети дуже красиві, але їм не місце в будинку. Вважається, що сухі квіти мають мертву енергетику та здатні зруйнувати благополуччя будинку, теплі почуття та любов. Крім того, такі квіточки можуть відібрати красу та молодість, тому краще їх не купувати.