Які сувеніри не варто купувати під час відпустки, аби не накликати біду

Відпустка - це приємний період відпочинку, коли можна отримати багато нових вражень та відновити свої сили. До того ж дуже часто хочеться закупитись різними сувенірчиками на згадку. Однак потрібно знати, яких покупок варто уникати, аби не накликати біди.
Про те, які сувеніри не варто купувати - читайте в матеріалі Styler.
Купувати мушлю, як сувенір і дарувати комусь категорично не варто, оскільки ця річ має негативну енергетику. За словами езотериків, мушля - це будиночок молюска, який загинув, тому ця річ буде притягувати у дім негатив.
Якщо цю річ зберігати вдома, то життєва енергія поступово людей згасатиме. Апатія та погане самопочуття стають постійними супутниками господарів оселі. Якщо у вас вдома є мушля, краще позбудьтесь її якнайшвидше.
Насправді такі речі, як антикваріат, зберігають спогади про колишнього господаря і далеко не завжди вони позитивні. Якщо зберігати ці речі вдома, то члени родини можуть раптово почати хворіти й при цьому проблеми зі здоров’ям стануть постійними. Краще не наражати себе на небезпеку.
Фігури та статуетки птахів притягують в дім невдачі. Експерти кажуть, що ці "пташечки" у вашій оселі здатні забрати фінансове благополуччя. Винятком лише є міфічний птах-фенікс, який притягує в будинок гроші та щастя.
Крім того, не можна ставити фігурки птахів на робочому столі, в офісі або кабінеті, оскільки це може відлякати кар'єрний успіх.
Згідно з народними прикметами, такий елемент декору також приносить нещастя в дім. Перо павича в будинку може завадити молодій дівчині вийти заміж. Також вважається, що такий сувенір може розсварити всіх членів сім'ї.
Можливо сухі букети дуже красиві, але їм не місце в будинку. Вважається, що сухі квіти мають мертву енергетику та здатні зруйнувати благополуччя будинку, теплі почуття та любов. Крім того, такі квіточки можуть відібрати красу та молодість, тому краще їх не купувати.
Раніше ми писали, що не можна робити з подушкою, аби не накликати проблем та невдач.
Також читайте, які речі не можна дарувати на весілля.