Які речі покласти під подушку, щоб привабити успіх і щастя

Сіль

Наші предки вірили, що сіль захищає від злого ока та навроків. Коли в житті починались постійні неприємності або переслідували невдачі, наші прабабусі клали під подушку полотняний мішечок із сіллю, вірячи, що це допоможе відвернути негативну енергію і відновити спокій. Сіль також використовувалась для очищення простору, розсипаючи її по кутках будинку.

Монета

Монета під подушкою, за народними повір'ями, може сприяти налагодженню фінансової ситуації у сім’ї. У східній культурі вважається, що монетка під подушкою відкриває грошовий потік, особливо якщо її покласти на Молодий місяць.

Однак, цю монетку більше не варто використовувати в розрахунках. Дехто навіть вважає, що якщо повернути оберіг у гаманець, позитивний ефект від ритуалу може обнулитися.

Часник

Часник здавна вважається сильним оберегом від хвороб і негативної енергії. Щоб захистити свій дім від зла, наші предки клали головку часнику під ліжко. А ті, хто мав проблеми з безсонням, клали часник під подушку, вірячи, що це принесе спокійний сон.

Також дехто вважає, що часник у кишенях принесе удачу, а інші розвішують його по всьому будинку, щоб відлякувати злих духів.

Лавровий лист

Згідно з прикметами, лавровий лист володіє потужною енергетикою. Здавна люди вірили, що достатньо покласти під подушку один лавровий листок - і з’явиться багатство.

Лавровий лист символізував удачу і добробут, тому його використовували для залучення позитивної енергії. Деякі клали лавровий листок у гаманці або біля порогу, щоб залучити фінансове щастя.

Мак

Освячений на свято Маковія мак вважали оберегом від лихого ока. Його клали під подушку дитині для спокійного сну, а дорослим - від нічних жахів і мігрені.

Мак символізував захист і спокій, допомагаючи позбутися негативних снів і поліпшити загальне самопочуття. Також багато-хто вважав, що мак, розсипаний навколо будинку, створює бар'єр від злих духів.

Ніж

Щоб захистити себе від пристріту, в давні часи клали під матрац ніж.Наші пращури вірили, що гострий ніж "розрізає" злі чари, наведені відьмами та магами.

Ніж символізував силу та захист, тому часто використовувався як потужний амулет для відвернення негативу. Деякі навіть клали ніж біля вхідних дверей, щоб захистити будинок від небажаних гостей.

Свята вода

Свята вода здавна вважалася потужним засобом захисту від хвороб і негативу. Її слід пити вранці натщесерце і залишати на ніч під ліжком у області голови.

Вважається, що свята вода очищає і зміцнює дух, захищаючи від злих сил і хвороб і допомагаючи зберігати здоров'я і спокій. Крім того, нею окроплюють кути будинку і двері для захисту оселі.