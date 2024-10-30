Які речі не можна давати у борг, щоб не накликати горе

Коли не можна давати гроші у борг

В українських традиціях існує правила, коли краще не давати гроші в борг, адже це може негативно вплинути на власне фінансове становище і привести до невдач. Коли саме слід уникати боргів:

Вечірній час. Вечір після заходу сонця вважається несприятливим для будь-яких фінансових операцій.

Вечір після заходу сонця вважається несприятливим для будь-яких фінансових операцій. Дні тижня. Не рекомендується позичати у неділю, середу та п'ятницю. Недільні заборони пов'язані зі службою в церкві, а середа і п'ятниця часто є днями посту.

Не рекомендується позичати у неділю, середу та п'ятницю. Недільні заборони пов'язані зі службою в церкві, а середа і п'ятниця часто є днями посту. Великі релігійні свята. Пасха, Різдво, Хрещення, Трійця - у ці дні краще утриматись від будь-яких боргових зобов'язань.

Пасха, Різдво, Хрещення, Трійця - у ці дні краще утриматись від будь-яких боргових зобов'язань. Фази місяця. Позичати краще під час зростаючого місяця, а повертати гроші - на спадний. Повний місяць не підходить для розв'язання фінансових питань.

Позичати краще під час зростаючого місяця, а повертати гроші - на спадний. Повний місяць не підходить для розв'язання фінансових питань. Ціль боргу. Уникайте позичати кошти, якщо вони призначені для виплати попереднього боргу, щоб не перенести фінансові труднощі боржника на себе.

Дотримуючись цих порад, можна зберегти фінансову стабільність і уникнути зайвих витрат. Позичання в сприятливий час не лише сприяє достатку, а й допомагає уникнути непередбачених клопотів.

Як правильно давати гроші в борг

Ось кілька порад, як правильно давати гроші в борг, щоб уникнути фінансових втрат:

Уникайте передавати гроші через поріг або у дверному отворі

Забирайте купюри лівою рукою, а віддавайте - правою

Паперові купюри передавайте складеними навпіл

Не передавайте гроші з рук у руки - краще покладіть їх на підлогу або землю

Давати гроші у борг або повертати радять дрібними купюрами.

Хоча це всього лише народні прикмети, варто пам’ятати про розписку, коли позичаєте значні суми. Це забезпечить вам додатковий захист у разі потреби.

Що не можна давати у борг сусідам

Окрім грошей, не радять давати у борг деякі речі. А саме:

Хліб. Не можна брати останній шматок хліба - це може призвести до бідності. Не давайте хліб з порога або після заходу сонця - це може спричинити непорозуміння в сім'ї.

Не можна брати останній шматок хліба - це може призвести до бідності. Не давайте хліб з порога або після заходу сонця - це може спричинити непорозуміння в сім'ї. Сіль. Сіль має потужну енергетику. Позичаючи її, ви ризикуєте притягти чужі негаразди у своєму житті. Якщо позичаєте сіль, не беріть її назад.

Сіль має потужну енергетику. Позичаючи її, ви ризикуєте притягти чужі негаразди у своєму житті. Якщо позичаєте сіль, не беріть її назад. Одяг. Одяг вбирає енергетику свого господаря. Позичати слід лише від людей з добрими намірами. Якщо одяг дуже потрібен, варто дати або взяти хоча б кілька монет за нього.

Одяг вбирає енергетику свого господаря. Позичати слід лише від людей з добрими намірами. Якщо одяг дуже потрібен, варто дати або взяти хоча б кілька монет за нього. Посуд. Посуд також вбирає в себе енергетику. Не можна зберігати розбиті столові прилади - це може призвести до "розбитої" долі.

Посуд також вбирає в себе енергетику. Не можна зберігати розбиті столові прилади - це може призвести до "розбитої" долі. Віник. Віник вважається потужним засобом для енергетичної чистки. Якщо ви дасте кому-небудь віник, це може позбавити ваш будинок захисту та привернути проблеми.

Дотримуючись цих прикмет, ви зможете зберегти позитивну енергетику у своєму домі та уникнути можливих неприємностей.