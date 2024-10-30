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Які речі не можна давати у борг, щоб не накликати горе

Коли і як правильно давати гроші в борг (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Позичати речі в інших людей - це звичайна практика, але не всі предмети слід давати у борг. Деякі з них можуть принести неприємності та горе, тому варто знати, чого слід уникати.

РБК-Україна (проект Styler) пояснює, коли можна і коли не можна давати гроші у борг, а також які предмети не слід позичати сусідам.

Коли не можна давати гроші у борг

В українських традиціях існує правила, коли краще не давати гроші в борг, адже це може негативно вплинути на власне фінансове становище і привести до невдач. Коли саме слід уникати боргів:

  • Вечірній час. Вечір після заходу сонця вважається несприятливим для будь-яких фінансових операцій.
  • Дні тижня. Не рекомендується позичати у неділю, середу та п'ятницю. Недільні заборони пов'язані зі службою в церкві, а середа і п'ятниця часто є днями посту.
  • Великі релігійні свята. Пасха, Різдво, Хрещення, Трійця - у ці дні краще утриматись від будь-яких боргових зобов'язань.
  • Фази місяця. Позичати краще під час зростаючого місяця, а повертати гроші - на спадний. Повний місяць не підходить для розв'язання фінансових питань.
  • Ціль боргу. Уникайте позичати кошти, якщо вони призначені для виплати попереднього боргу, щоб не перенести фінансові труднощі боржника на себе.

Дотримуючись цих порад, можна зберегти фінансову стабільність і уникнути зайвих витрат. Позичання в сприятливий час не лише сприяє достатку, а й допомагає уникнути непередбачених клопотів.

Як правильно давати гроші в борг

Ось кілька порад, як правильно давати гроші в борг, щоб уникнути фінансових втрат:

  • Уникайте передавати гроші через поріг або у дверному отворі
  • Забирайте купюри лівою рукою, а віддавайте - правою
  • Паперові купюри передавайте складеними навпіл
  • Не передавайте гроші з рук у руки - краще покладіть їх на підлогу або землю
  • Давати гроші у борг або повертати радять дрібними купюрами.

Хоча це всього лише народні прикмети, варто пам’ятати про розписку, коли позичаєте значні суми. Це забезпечить вам додатковий захист у разі потреби.

Що не можна давати у борг сусідам

Окрім грошей, не радять давати у борг деякі речі. А саме:

  • Хліб. Не можна брати останній шматок хліба - це може призвести до бідності. Не давайте хліб з порога або після заходу сонця - це може спричинити непорозуміння в сім'ї.
  • Сіль. Сіль має потужну енергетику. Позичаючи її, ви ризикуєте притягти чужі негаразди у своєму житті. Якщо позичаєте сіль, не беріть її назад.
  • Одяг. Одяг вбирає енергетику свого господаря. Позичати слід лише від людей з добрими намірами. Якщо одяг дуже потрібен, варто дати або взяти хоча б кілька монет за нього.
  • Посуд. Посуд також вбирає в себе енергетику. Не можна зберігати розбиті столові прилади - це може призвести до "розбитої" долі.
  • Віник. Віник вважається потужним засобом для енергетичної чистки. Якщо ви дасте кому-небудь віник, це може позбавити ваш будинок захисту та привернути проблеми.

Дотримуючись цих прикмет, ви зможете зберегти позитивну енергетику у своєму домі та уникнути можливих неприємностей.

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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти "Вся Магія", Wiki How.

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