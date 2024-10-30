Які речі не можна давати у борг, щоб не накликати горе

Позичати речі в інших людей - це звичайна практика, але не всі предмети слід давати у борг. Деякі з них можуть принести неприємності та горе, тому варто знати, чого слід уникати.
РБК-Україна (проект Styler) пояснює, коли можна і коли не можна давати гроші у борг, а також які предмети не слід позичати сусідам.
В українських традиціях існує правила, коли краще не давати гроші в борг, адже це може негативно вплинути на власне фінансове становище і привести до невдач. Коли саме слід уникати боргів:
Дотримуючись цих порад, можна зберегти фінансову стабільність і уникнути зайвих витрат. Позичання в сприятливий час не лише сприяє достатку, а й допомагає уникнути непередбачених клопотів.
Ось кілька порад, як правильно давати гроші в борг, щоб уникнути фінансових втрат:
Хоча це всього лише народні прикмети, варто пам’ятати про розписку, коли позичаєте значні суми. Це забезпечить вам додатковий захист у разі потреби.
Окрім грошей, не радять давати у борг деякі речі. А саме:
Дотримуючись цих прикмет, ви зможете зберегти позитивну енергетику у своєму домі та уникнути можливих неприємностей.
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