Які речі в будинку приваблюють кохання: вам знадобляться ці 7 предметів

Речі, які оточують нас, мають безліч значень. Це й естетика, і краса нашого житла, дизайн та елементи інтер'єру. А ще різні предмети мають свою і часом дуже важливу енергетику. Саме тому рекомендується деяких речей у будинку позбавлятися, щоб не нагромаджувати в будинку негативну енергію, а також - оточувати себе предметами, з якими приходить кохання, достаток і умиротворення.

Які предмети в будинку приваблюють кохання та дарують щастя в особистому житті – читайте у матеріалі нижче.

Картини, малюнки та постери

Існує повір'я, що у будинку, де стіни обвішані позитивними картинами, живе кохання. Це можуть бути зображення зі щасливими людьми, гарна пара птахів чи тварин, романтичний пейзаж чи радісний плакат.

Найбільше позитивної енергії несуть фото чи картини із закоханими парами, які цілуються.

Речі для партнера

Людина, яка мешкає на самоті, оточує свій побут виключно для себе одного. І це логічно та раціонально. Але в такому разі енергетики для пари та романтичних почуттів чекати не варто – їй просто немає місця у такому будинку.

Якщо ви хочете якнайшвидше зустріти потрібну людину, влаштуйте у своєму житлі все для можливої половинки. У коридорі можуть стояти капці для партнера, у шафі – новий махровий халат, у ванній – запасна зубна щітка.

Велике значення має спальня - там має бути двоспальне ліжко, дві подушки. На кухні варто поставити ще один стілець і купити чашку для майбутнього партнера. Чим частіше ви представлятимете другу людину поруч із собою і як вона користується цими предметами - тим швидше вона з'явиться.

Свічки

При словах "романтична вечеря" у багатьох у голові виникає асоціація з напівтемрявою та свічками. Не чекайте, поки з'явиться потрібна людина, створюйте романтику в домі вже зараз - розставте по кімнатах ароматичні свічки. Нехай вони будуть різні за формою.

Іноді запалюйте ці свічки, щоб по будинку поширювалася романтична та любовна аура. У такі моменти мрійте про кохану людину поряд.

Помаранчевий колір

Насправді кохання притягує не лише червоний колір. І тим більше немає місця яскравим почуттям у будинку, де багато похмурих і нудних відтінків.

Езотерики стверджують, що помаранчевий колір в інтер'єрі, легкі та повітряні відтінки – наповнює будинок радістю, та робить господаря будинку привабливим та бажаним.

Кактус

Ці колючі рослини ставлять поруч із комп'ютером недарма. Річ у тому, що кактуси здатні вбирати негативну енергетику та захищати від неї людину. Така квітка чудово підійде тим, хто вже зустрів свою половинку, але ніяк не може знайти з близькою людиною порозуміння, часто свариться.

Колючий кактус почне вбирати негативну енергетику, забирати роздратування та злість та допоможе згладити конфлікти. Чим більший кактус – тим більше шансів покращити взаємини.

Статуетки та предмети з протилежним початком

Парні статуетки, а це можуть бути голубки або пара закоханих, рибки, що переплітаються - такі речі мають таку ж сильну енергетику, як і картини. Вони приємно прикрасять ваш будинок і допоможуть створити ауру кохання та порозуміння у вашому будинку.

Якщо ви вже зустріли потрібну людину і почали будувати стосунки, такі предмети допоможуть вам домогтися порозуміння.

Предмети з протилежним початком - це предмети, які представляють протилежну стать. Якщо житло жінки має дизайн кімнати Барбі, чоловік там з'явиться нескоро. А у чоловічому житлі, оформленому суто для одного – жінка перебувати довго не зможе.

Можна додати елементи, які приваблюють протилежну стать. У жіноче житло – щось чоловіче, у чоловічий будинок – щось жіноче.

Образ другої половинки

Фахівці з фен-шуй рекомендують не чекати, поки кохання зволить увірватися у ваше життя, а активно запрошувати його у своє житло. Візьміть листок червоного, рожевого або помаранчевого кольору і напишіть на ньому якості, якими має володіти ваш майбутній обранець або обраниця.

Скрутіть папір у рулон, перев'яжіть червоною стрічкою і прикріпіть шпилькою до правого кута вхідних дверей. Саме цей сектор відповідає за шлюб та любовні стосунки. Отже, у вашому житті відбудуться незабаром важливі зміни.