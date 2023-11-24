Які продукти можуть полегшити здуття живота: ось що можна їсти

Авокадо

Ці плоди багаті на калій, який необхідний організму, щоб контролювати рівень натрію. А натрій, своєю чергою, контролює кількість води, яку ви вживаєте. Чим краще працює цей зв'язок, тим менше у вас ризик здуття.

Банани

Ці фрукти також є чудовим джерелом калій. Одне з досліджень показало, що у жінок, які їли банани перед кожним прийомом їжі, здуття живота було меншим, хто цього не робив. Експерти вважають, що вони доставляють певні кишкові бактерії, які допомагають заспокоїти газоутворення у животі.

Селера

Додайте в їжу трохи селери, щоб підвищити гідратацію та покращити травлення. Як бонус селера також містить певні флавоноїди (найдрібніші рослинні молекули), які зменшують запалення в організмі, у тому числі й в шлунку.

Куркума

Ця спеція, що надає каррі жовтого кольору, містить велику кількість куркуміну. Дослідження показують, що куркумін може полегшити симптоми СРК, полегшити дискомфорт, регулювати систему травлення та зменшити здуття живота.

М'ята перцева

Дослідження показують, що м'ята перцева допомагає розслабити м'язи травної системи. Це допомагає проштовхнути гази та зменшити здуття живота. М'ятний чай може мати заспокійливий ефект.

Імбир

Пряний смак імбир стимулює виділення шлункового соку. Це покращує травлення та допомагає шлунку швидше спорожнюватися, що запобігає здуттю живота.

Помідори

Раціон, який включає помідори, насичує організм лікопіном, антиоксидантом, який має протизапальну дію на весь організм. Помідори також багаті на калій, який знижує рівень натрію, що викликає здуття живота, в організмі.

Кефір

Деякі дослідження показують, що вживання кефіру, ферментованого напою видаляє гази в шлунку на цілих 70%.