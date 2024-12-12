Які продукти не можна вживати чоловікам 40+? Ви всі їх добре знаєте

Трансжири та фастфуд

Продукти, що містять трансжири, такі як чіпси, смажена їжа, магазинна випічка та маргарини, збільшують рівень "поганого" холестерину, що може призвести до атеросклерозу й серцево-судинних захворювань. Вживання фастфуду також підвищує ризик набору зайвої ваги, яка часто стає проблемою для чоловіків у цьому віці.

Надмірна кількість солодкого

Цукор і солодощі можуть стати причиною розвитку інсулінорезистентності, що є передвісником діабету 2-го типу. Крім того, надлишок цукру призводить до накопичення жиру, особливо в області живота, і негативно впливає на рівень тестостерону.

Червоне та оброблене м'ясо

Часте споживання червоного м'яса (яловичина, свинина) та оброблених м'ясних продуктів (ковбаси, сосиски, бекон) збільшує ризик розвитку серцевих захворювань і раку товстої кишки. Варто зменшити їхню кількість у раціоні та віддати перевагу рибі, курятині чи рослинним білкам.

Алкоголь

Надмірне вживання алкоголю, особливо пива, може призвести до зниження рівня тестостерону, набору ваги й розвитку "пивного живота". Алкоголь також шкодить печінці та сприяє підвищенню кров'яного тиску.

Сіль у надлишку

З віком підвищується чутливість організму до солі. Надлишок натрію в раціоні призводить до затримки рідини в організмі, збільшення артеріального тиску й навантаження на серце. Обмежте вживання солоних продуктів, таких як консерви, соуси, солона риба та снекові продукти.

Продукти з високим глікемічним індексом

Білий хліб, макарони з м'яких сортів пшениці, рис та інші рафіновані вуглеводи швидко підвищують рівень цукру в крові, сприяючи набору ваги та підвищуючи ризик діабету. Краще обрати цільнозернові продукти.

Газовані напої та соки

Ці напої містять велику кількість прихованого цукру, що негативно впливає на метаболізм, серце та судини. Газовані напої також підвищують кислотність у шлунку, що може призводити до проблем із травленням.

Що їсти замість цього?

Чоловікам 40+ рекомендується збільшити в раціоні кількість овочів, фруктів, нежирного білка (курятина, риба), цільнозернових продуктів, корисних жирів (авокадо, горіхи, оливкова олія) і продуктів, багатих на магній і цинк, які підтримують рівень тестостерону.

Здорове харчування допоможе не лише зберегти енергію, а й запобігти багатьом віковим захворюванням.