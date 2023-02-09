Які продукти не можна викидати у сміття згідно з прикметами: це накличе бідність та неприємності

Хліб

Про цю прикмету нас часто попереджали ще наші бабусі – вони вчили нас ставитися до хліба з повагою, оскільки він часом є основою раціону. За старих часів хліб завжди цінували та оберігали. Вважається, що якщо його викинути, то це одразу привабить сварки у сім'ї та проблеми з грошима.

Якщо хліб зачерствів, його можна віддати птахам, бродячим тваринам. Якщо ви спочатку купили багато хліба, то тримайте його в холодильнику – там він збережеться набагато довше.

Каша

Відповідно до прикмет, кашу з будь-якого виду крупи викидати не можна. Така звичка може призвести до того, що людина втратити всі гроші, що в неї є.

Якщо каша ще не зіпсована, але ви точно знаєте, що їсти її не станете - віддайте її вуличним тваринам, вони будуть раді. У селі зазвичай така їжа йшла худобі.

Молочні продукти

За старих часів молочні продукти намагалися пустити на перероблення, щоб викидати їх не доводилося. З кислого молока робили ряжанку, на ньому ж пекли пироги або млинці.

Наші пращури вірили, що викидати сир, молоко, ряжанку - не можна. Це спричинить хвороби на членів сім'ї.

Овочі та фрукти

Звичка викидати зіпсовані овочі та фрукти може спричинити неприємності на членів сім'ї. Тому намагайтеся їх не відправляти у відро для сміття. Якщо є можливість - використовуйте для їжі у переробленому вигляді або віддайте птахам, тваринам.