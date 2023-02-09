Які продукти не можна викидати у сміття згідно з прикметами: це накличе бідність та неприємності

Викидати продукти харчування вже стало традицією у багатьох сім'ях. Хтось не хоче повторно розігрівати та вважає, що така їжа вже не придатна до споживання. А хтось часто викидає їжу через те, що не може правильно розрахувати порції та продукти просто псуються.
Які продукти згідно з прикметами, не можна викидати у сміття, щоб не спричинити неприємності - читайте в матеріалі нижче.
Про цю прикмету нас часто попереджали ще наші бабусі – вони вчили нас ставитися до хліба з повагою, оскільки він часом є основою раціону. За старих часів хліб завжди цінували та оберігали. Вважається, що якщо його викинути, то це одразу привабить сварки у сім'ї та проблеми з грошима.
Якщо хліб зачерствів, його можна віддати птахам, бродячим тваринам. Якщо ви спочатку купили багато хліба, то тримайте його в холодильнику – там він збережеться набагато довше.
Відповідно до прикмет, кашу з будь-якого виду крупи викидати не можна. Така звичка може призвести до того, що людина втратити всі гроші, що в неї є.
Якщо каша ще не зіпсована, але ви точно знаєте, що їсти її не станете - віддайте її вуличним тваринам, вони будуть раді. У селі зазвичай така їжа йшла худобі.
За старих часів молочні продукти намагалися пустити на перероблення, щоб викидати їх не доводилося. З кислого молока робили ряжанку, на ньому ж пекли пироги або млинці.
Наші пращури вірили, що викидати сир, молоко, ряжанку - не можна. Це спричинить хвороби на членів сім'ї.
Звичка викидати зіпсовані овочі та фрукти може спричинити неприємності на членів сім'ї. Тому намагайтеся їх не відправляти у відро для сміття. Якщо є можливість - використовуйте для їжі у переробленому вигляді або віддайте птахам, тваринам.
До речі, раніше ми писали про те, як зберігати за прикметами в будинку крупи, щоби гроші завжди водилися.
А ще розповідали про те, що не можна позичати своїм сусідам.