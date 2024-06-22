Які продукти не можна давати дітям: фітнес-тренер Мандзяк розкрив всю правду

Раціональне харчування є найважливішою складовою формування здоров’я дитини, сприяє збереженню здоров’я, опірності фізичним факторам навколишнього середовища. Як годувати дитину - питання, яке хвилює усіх батьків, адже не у всіх дітей харчові звички правильно розвинуті.

Що має бути в раціоні дитини, в ексклюзивному коментарі для РБК-Україна розповів професійний фітнес-тренер Віктор Мандзяк.

Яке має бути харчування дитини?

Фітнес-тренер наголосив, що для дітей мають бути ті самі принципи харчування, як і для дорослих.

Основою раціону дитини повинна бути цільна, необроблена їжа. До неї відносяться: фрукти, овочі, злакові, бобові, нежирне м'ясо, риба, молочні продукти.

"Звісно, треба зробити дитяче харчування смачним, а для цього можна додати трішки не надто корисної, але смачної їжі", - поділився експерт.

Що радить МОЗ

Харчування дітей повинно бути здоровим і збалансованим не лише в школі, а й вдома. Ось кілька порад, які допоможуть скласти домашнє меню: