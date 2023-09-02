Зʼявився список послуг, за які не треба платити у пологовому будинку
В Україні пологи приймають безкоштовно, при цьому породіллі мають право на ряд послуг, які також надають на безоплатній основі.
Про це пише МОЗ у Facebook.
Що треба знати про безплатні послуги для породіль
Щороку в Україні народжують близько 200 тисяч жінок і важливо, щоб кожна з них, а також новонароджені, отримували кваліфіковану та якісну медичну допомогу.
В Україні 306 лікарень та пологових будинків уклали договори з НСЗУ на надання послуги "Медична допомога при пологах", а відповідно у такому випадку послуги для населення є безоплатними.
У МОЗ дали відповідь на найпоширеніші запитання, які виникають щодо послуг для породіль.
Чи може породілля вибирати пологовий будинок і народжувати там безплатно
Вагітна має право на вільний вибір пологового будинку серед тих, які уклали договір з НСЗУ на медичну допомогу при пологах. А це понад 300 закладів по всій країні. При цьому місце реєстрації та фактичного проживання - не мають значення.
"Платити за послугу медичної допомоги при пологах не потрібно. Все необхідне - і ліки, і медичні вироби, і всі необхідні маніпуляції - входять у безоплатний пакет послуг", - наголошують в МОЗ.
Втім вони зазначають, що породілля може обирати пологовий будинок, а не лікаря, з яким народжувати. Програма медгарантій покриває пологи з черговою акушерською бригадою.
Які послуги є безплатними для породіллі
Серед послуг, які надаються вагітній безоплатно за Програмою медичних гарантій, є такі:
- медична допомога при пологах з черговою акушерською бригадою
- партнерські пологи
- ведення неускладнених та ускладнених пологів
- проведення ургентного або планового кесаревого розтину
- моніторинг стану роділлі й плода
- зниження відчуття болю - епідуральна аналгезія та інші методи
- анестезіологічне забезпечення
- лабораторні та інструментальні дослідження 24/7
- консультування лікарями інших спеціальностей
- проведення постконтактної АРТ профілактики дітям, народженим від ВІЛ-позитивних матерів
- пульсоксиметричний скринінг критичних вроджених вад серця, оцінювання слуху в новонароджених
- щеплення для немовляти
- консультування жінок з питань грудного вигодовування та післяпологової контрацепції
- надання психологічної підтримки
- харчування в умовах стаціонару тощо
Чи має пацієнтка платити за кесарів розтин
Пацієнтки не мають платити за кесарів розтин, адже Програма медичних гарантій покриває і неускладнені, і ускладнені види пологів, і плановий та ургентний кесарів розтин. З початку року було проведено 31 254 кесаревих розтинів за Програмою медгарантій.
Чи є безплатним лікування ускладнень при вагітності
У разі виникнення ускладнень вагітності, які потребують обстеження та лікування в умовах стаціонару, вагітна, за направленням свого сімейного лікаря або акушера-гінеколога, який спостерігає її вагітність, залежно від терміну вагітності, госпіталізується або в гінекологічне відділення, або у відділення патології вагітності пологового будинку чи спеціалізованого акушерського стаціонару.
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