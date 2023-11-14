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За які ліки не потрібно платити при онкології в Україні: важливо пояснення

Вівторок 14 листопада 2023 13:43
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За які ліки не потрібно платити при онкології в Україні: важливо пояснення Які ліки безкоштовні для онкопацієнтів в Україні (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні існує міф, що ніби-то онкопацієнти можуть отримати знеболювальне лише за гроші. Однак, це не зовсім так.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал Національної служби здоров'я України.

Що варто знати

Онкопацієнти можуть отримати знеболювальне безоплатно. Програма "Доступні ліки" включає шість препаратів морфіну в таблетках, із них чотири - безоплатні, два - з доплатою.

Для того, щоб почати отримувати ці ліки, потрібно:

  • звернутися до лікаря первинної медичної допомоги. Лікар при наявності паліативного статусу встановить діагноз - хронічний біль і створить електронний рецепт
  • з е-рецептом зверніться до аптеки, яка має договір із НСЗУ
  • отримайте знеболювальні препарати безоплатно або з частковою доплатою

Знайти найближчу аптеку, яка відпускає ліки та медвироби за програмою реімбурсації, можна за телефоном контакт-центру НСЗУ 16-77.

Як потрапити на безкоштовну консультацію в Національний інститут раку

Щоб потрапити на безоплатну консультацію в Національний інститут раку, важливо мати направлення від сімейного лікаря або лікарів-онкологів регіональних онкоцентрів.

У Національний інститут раку можна звернутись як на первинну консультацію, так і за другою думкою онколога, щоб підтвердити або спростувати діагноз, дізнатися, чи існують інші методи лікування. Адже володіючи більшою інформацією про діагноз і проконсультувавшись з декількома фахівцями, пацієнт і його близькі зможуть прийняти правильне рішення.

Щоб отримати медичну допомогу в Національному інституті раку, слід записатися через кол-центр інституту за номером 044 293 21 50. Пацієнту запропонують обрати день та час візиту.

Також можна звернутися одразу в реєстратуру поліклініки з електронним направленням. Однак це займе більше часу.

До того ж в інституті можна отримати онлайн-консультацію лікаря. Для цього надішліть звернення та проскановані документи на електронну скриньку unci.cons@gmail.com

Раніше ми повідомляли, які продукти допоможуть запобігти появі раку.

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