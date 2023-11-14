За какие лекарства не нужно платить при онкологии в Украине: важно объяснение
В Украине существует миф, что онкопациенты могут получить обезболивающее только за деньги. Однако это не совсем так.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал Национальной службы здоровья Украины.
Что следует знать
Онкопациенты могут получить обезболивающее бесплатно. Программа "Доступні ліки" включает шесть препаратов морфина в таблетках, из них четыре - бесплатные, два - с доплатой.
Для того, чтобы начать получать это лекарство, нужно:
- обратиться к врачу первичной медицинской помощи. Врач при наличии паллиативного статуса установит диагноз - хроническая боль и создаст электронный рецепт
- с е-рецептом обратитесь в аптеку, имеющую договор с НСЗУ
- получите обезболивающие препараты бесплатно или с частичной доплатой
Найти ближайшую аптеку, отпускающую лекарства и медизделия по программе реимбурсации, можно по телефону контакт-центра НСЗУ 16-77.
Как попасть на бесплатную консультацию в Национальный институт рака
Чтобы попасть на бесплатную консультацию в Национальный институт рака, важно иметь направление от семейного врача или врачей-онкологов региональных онкоцентров.
В Национальный институт рака можно обратиться как на первичную консультацию, так и по второму мнению онколога, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз, узнать, существуют ли другие методы лечения. Ведь обладая большей информацией о диагнозе и проконсультировавшись с несколькими специалистами, пациент и его близкие смогут принять правильное решение.
Чтобы получить медицинскую помощь в Национальном институте рака, следует записаться через колл-центр института по номеру 044 293 21 50. Пациенту предложат выбрать день и время визита.
Также можно обратиться в регистратуру поликлиники с электронным направлением. Однако это займет больше времени.
К тому же, в институте можно получить онлайн-консультацию врача. Для этого отправьте обращение и просканированные документы на электронную почту unci.cons@gmail.com
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