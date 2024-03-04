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Про які хвороби може говорити шум у вухах: кому варто пройти обстеження

З яких причин може виникати шум у вухах (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Майже 14% людей у дорослому віці чують у певний момент життя шум у вухах. У деяких людей симптоми з часом покращуються або зникають, а у деяких - вони погіршуються чи тривають дуже довго.

Про які хвороби може говорити шум у вухах, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Live Science.

Ліцензований лікар-аудіолог Сабріна Лі розповіла, що причинами виникнення шуму у вухах (тінітуса) можуть бути зміни у мозку, зношування волоскових клітин вуха, вплив гучних звуків, закупорка проходів та хвороба Меньєра.

Вона додала, що дія гучних звуків є основним фактором ризику появи шуму у вухах. Наприклад, у людей, які працюють у шумному середовищі або часто відвідують заходи з гучною музикою.

Але проблеми зі слухом можуть початися й в людей, які намагаються його берегти. Шум у вухах може з'явитися внаслідок неадаптивної пластичності мозку - він намагається компенсувати втрату слуху за рахунок підвищення нейронної активності, внаслідок чого виникають фантомні звуки.

Ще одна ймовірна причина - знос волоскових клітин внутрішнього вуха, рецепторів слухової системи. Це відбувається з часом і при їх пошкодженні відбувається незворотна втрата слуху, що супроводжується фантомними звуками.

Проблеми зі слухом можуть виникнути через закупорку вушних проходів сірою або через хворобу Меньєра - негнійного захворювання внутрішнього вуха, що характеризується збільшенням об'єму ендолімфи (рідини, яка міститься в мембранному лабіринті внутрішнього вуха).

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