Які хитрощі за столом дозволять швидко скинути зайву вагу: простий японський метод

Усвідомлений підхід до їжі

Метод доктора Такафумі Кудо ґрунтується на ідеї свідомого підходу до вживання їжі. Це не їсти на ходу, під час роботи та не відволікатися на інші завдання.

Потрібна підготовка - розмістити столові прилади перед кожним прийомом їжі. Це допомагає зосередитися на процесі харчування та відчути смак. Столові пристрої допоможуть і в інших моментах. Хитрість полягає в тому, щоб класти столові прилади на стіл поруч із тарілкою хоча б 5 разів під час прийому їжі.

Зниження швидкості

Ми їмо більше, коли поспішаємо. Ми не звертаємо увагу на смак, не встигаємо усвідомити, що вже насичені та продовжуємо їсти.

Якщо робити паузи та класти прилади біля тарілки – це дозволить зрозуміти, що ми їмо, чи прийшло насичення і, чи варто вживати їжу далі.

Відчуття смаку

Коли ми поспішаємо чи відволікаємось, ми не помічаємо смаку їжі. А свідоме використання столових приладів дозволяє усвідомлено поставитися до того, що ми їмо. Це допомагає не тільки насолоджуватися їжею, а й уникнути переїдання.

Поліпшення харчового досвіду

Доктор Кудо рекомендує при кожному прийомі їжі створювати формальну та осмислену обстановку, яка асоціюватиметься тільки з прийомом їжі. Певний ритуал дозволить насолоджуватися їжею як досвідом, а не тільки як процесом насичення організму.

Більш здорове та глибоке занурення у харчовий досвід дозволяє оцінити якість та кількість їжі, а це сприяє здоровому способу життя та зниженню ваги.

Правила їди за методом Такафумі Кудо: