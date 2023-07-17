Які бактерії найчастіше зустрічаються на кухні: понад 30 видів в одному будинку

Команда з Норвезького інституту досліджень продуктів харчування, рибальства та аквакультури провела масштабне дослідження про мікроорганізми, які накопичуються на кухонних поверхнях. Мета експерименту – вивчити мікробіоту на кухні у будинках європейців.

Для цього було відібрано зразки у 75 будинках у п'яти країнах – Угорщині, Франції, Португалії, Румунії та Норвегії. Умови були різні – з доступом до водопроводу та без, з окремими мийками, з посудомийними машинами.

Вчені проаналізували 305 зразків, взяті також із губок для миття посуду та кухонних рушників – до та після приготування їжі. Вони врахували методи приготування їжі та дієтичні звички мешканців будинків. Загалом було виявлено 3487 субопераційних таксономічних одиниць із більш ніж 18,8 послідовності.

Виявилося, що попри відмінності у методах приготування їжі, дієтичних звичках та традиціях, на кожній кухні міститься до 31 виду бактерій.

"Ми ідентифікували набір основних бактерій, що мешкають на кухнях. Як з'ясувалося, на європейських кухнях мешкають ті ж бактерії, що раніше виявляли на інших кухонних поверхнях і при дослідженні губок для миття посуду. Ми визначили вісім родів/сімейств - Acinetobacter, Pseudomonas, Enhydrobacter, Enterobacteriaceae, Psychrobacter, Chryseobacterium, Bacillus та Staphylococcu, які являють собою основну мікробіоту на європейських кухнях. На рівні sOTU було ідентифіковано лише три основні бактерії, віднесені до родів Enhydrobacter, Enterobacteriaceae та Pseudomonas", - розповіли вчені.

Неодноразово в різних дослідженнях вказувалося, що кухня стає сприятливим середовищем для патогенних бактерій із сирих продуктів. Але нове дослідження показало, що присутність кампілобактерій (Campylobacter) та сальмонел (Salmonella) на кухнях була відносно рідкісною.

У новій роботі від 40 до 75 відсотків зразків протестували на Campylobacter, Salmonella та на Listeria (лістерії). Кампілобактерії виявили в одному зразку ганчірки, листерії – у 16 зразках (губки, раковини та ганчірки), сальмонеллу – в жодному.

Субопераційні таксономічні одиниці, пов'язані з Salmonella enterica (вид паличкоподібних факультативно-аеробних грамнегативних бактерій з роду сальмонел) і Shigella (шигели) або Escherichia (кишкова паличка) знайшлися в зразках з усіх п'яти країн, тоді як бактерії Campylя (головна причина діарейних захворювань та гастроентеритів у світі) були присутні у зразках з Румунії, Франції та Португалії. Більшість цих патогенів було не дуже поширене.

"Enhydrobacter частіше зустрічалися в норвезьких зразках, ніж у зразках з інших європейських країн: у Норвегії найбільш поширеним предметом для миття посуду служать щітки. Вони висихають швидше за губки та мають нижче бактеріальне навантаження. Найбільшу кількість Enhydrobacter ми виявили в раковинах і ручках кранів", - наголошують дослідники.

Стафілококи та бацили також були виявлені - у "вологих зразках" і зовсім у невеликій кількості. Стафілококи частіше мешкали на ручках - вони віддають перевагу шкірі рук людини та передаються при дотику.