8 інструментів, які повинен мати кожен садівник і городник

Рукавички

Якщо ви коли-небудь намагалися виривати кропиву або обрізати колючі кущі без рукавичок, то зрозумієте, чому вони знаходяться на першому місці в цьому списку. Навіть прості рослини можуть залишити ваші руки болючими та подразненими, якщо їх не захистити. Тривале використання ручних інструментів також може завдати несподіваної шкоди незахищеним рукам через тиск і тертя.

Ручна лопатка

Ручна лопатка незамінна для посадки рослин. Вибираючи її, уявіть, як ви викопуєте з її допомогою міцні бур'яни, і запитайте себе, чи впорається вона з цим завданням. Як і всі садові інструменти, тримайте її в чистоті та зберігайте в сухому місці, щоб запобігти іржавінню.

Ручні вила

Ще один невеликий, але необхідний садовий інструмент - ручні вила, який дозволяє розпушувати тверду, грудкувату землю та змішувати її з розсипчастим компостом, щоб досягти консистенції, в якій ваші рослини зможуть укорінитися.

Секатор

Секатор - один із садових інструментів, яким ви будете користуватися найчастіше. Незалежно від того, що ви робите в саду, ви, ймовірно, зустрінете рослини, які потрібно обрізати. Хороша, гостра пара має дивовижну ріжучу силу та може обрізати стебла або гілки до 2 см. Не намагайтеся обрізати ними щось товще, інакше ви можете затупити або зламати їх.

Якщо у вас є троянди, використовуйте секатори для видалення відцвілих квітів. Це стимулює повторний ріст здорових квітів (фото: Pixabay.com)

Лопата

Якщо вам потрібно серйозно копати, використання ручної лопатки займе весь день. Візьміть загострену лопату з довгою ручкою, щоб виконати роботу набагато швидше. Цей садовий інструмент повинен бути добре виготовлений і міцний, оскільки ручка буде піддаватися великому тиску.

Довгі вила

Довгі вила - це більша версія ручних вил, але з прямими, а не кутовими зубцями. Використовуйте їх для розпушування ґрунту на більших площах або для розбивання твердого ґрунту перед копанням.

Граблі

Граблі мають більше застосувань, ніж ви можете собі уявити. Окрім того, що вони є найкращим способом прибирання листя чи гілок з вашого газону, їх також можна використовувати для розпушування ґрунту та вирівнювання грядок. Ви можете вибрати між граблями з прямою головкою або граблями для листя з довшими, легшими зубцями.

Газонокосарка

Якщо у вас є газон будь-якого розміру, важко обійтися без газонокосарки. Вони бувають різних форм і розмірів: від повністю ручних косарок до високотехнологічних електричних моделей.