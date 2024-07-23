8 інструментів, які повинен мати кожен садівник і городник

Літо - це головна пора року для садівника та городника. Кожен день має своє важливе значення для майбутнього врожаю. Які інструменти потрібні кожному господарю або господині для продуктивної праці на городі та у саду?
РБК-Україна (проект Styler) з піклуванням про садівників створило список з 8 найнеобхідніших інструментів для усіляких потреб.
Якщо ви коли-небудь намагалися виривати кропиву або обрізати колючі кущі без рукавичок, то зрозумієте, чому вони знаходяться на першому місці в цьому списку. Навіть прості рослини можуть залишити ваші руки болючими та подразненими, якщо їх не захистити. Тривале використання ручних інструментів також може завдати несподіваної шкоди незахищеним рукам через тиск і тертя.
Ручна лопатка незамінна для посадки рослин. Вибираючи її, уявіть, як ви викопуєте з її допомогою міцні бур'яни, і запитайте себе, чи впорається вона з цим завданням. Як і всі садові інструменти, тримайте її в чистоті та зберігайте в сухому місці, щоб запобігти іржавінню.
Ще один невеликий, але необхідний садовий інструмент - ручні вила, який дозволяє розпушувати тверду, грудкувату землю та змішувати її з розсипчастим компостом, щоб досягти консистенції, в якій ваші рослини зможуть укорінитися.
Секатор - один із садових інструментів, яким ви будете користуватися найчастіше. Незалежно від того, що ви робите в саду, ви, ймовірно, зустрінете рослини, які потрібно обрізати. Хороша, гостра пара має дивовижну ріжучу силу та може обрізати стебла або гілки до 2 см. Не намагайтеся обрізати ними щось товще, інакше ви можете затупити або зламати їх.
Якщо у вас є троянди, використовуйте секатори для видалення відцвілих квітів. Це стимулює повторний ріст здорових квітів (фото: Pixabay.com)
Якщо вам потрібно серйозно копати, використання ручної лопатки займе весь день. Візьміть загострену лопату з довгою ручкою, щоб виконати роботу набагато швидше. Цей садовий інструмент повинен бути добре виготовлений і міцний, оскільки ручка буде піддаватися великому тиску.
Довгі вила - це більша версія ручних вил, але з прямими, а не кутовими зубцями. Використовуйте їх для розпушування ґрунту на більших площах або для розбивання твердого ґрунту перед копанням.
Граблі мають більше застосувань, ніж ви можете собі уявити. Окрім того, що вони є найкращим способом прибирання листя чи гілок з вашого газону, їх також можна використовувати для розпушування ґрунту та вирівнювання грядок. Ви можете вибрати між граблями з прямою головкою або граблями для листя з довшими, легшими зубцями.
Якщо у вас є газон будь-якого розміру, важко обійтися без газонокосарки. Вони бувають різних форм і розмірів: від повністю ручних косарок до високотехнологічних електричних моделей.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання Give Me Trees, Garden Design, Spruce.