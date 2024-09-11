Які 7 звичок на першому побаченні можуть вказати на низький інтелект людини

Постійна перевірка телефону

Звісно, якщо вам має хтось подзвонити або ви чекаєте важливого листа чи повідомлення - це обґрунтовано. Варто про це попередити свого партнера.

Однак, найчастіше проблема в іншому - потрапити у пастку постійної перевірки телефону в еру соціальних мереж дуже легко. На першому побаченні це може сигналізувати про незацікавленість у співрозмовнику та відсутність базових навичок спілкування.

Плітки та негативні висловлювання

Обговорення інших людей, та й ще у негативному ключі чи поширення пліток - не найкращі теми для спілкування на першому побаченні. Бо це може створити враження про людину, яка не здатна мислити критично та будувати власні судження.

Відсутність власної думки

Жінка на першому побаченні у всьому погоджується з тим, що говорить партнер, ну або навпаки. Чоловікам та жінкам подобається, коли партнер з ними погоджується, але не в цій ситуації.

На першому побаченні така поведінка може говорити про невміння висловити власну думку, а ще сигналізувати про невпевненість у собі та нездатність до самостійного мислення.

Надмірне вживання алкоголю

Келих вина на першому побаченні допоможе розслабитися й у цьому точно нема нічого поганого. Однак надмірне вживання алкоголю може призвести до незручних ситуацій та створити враження про людину, яка не контролює свої дії.

До речі, з чоловіками та алкоголем на першому побаченні та сама історія. Надмірне вживання при першій зустрічі часто тягне за собою у жінки відсутність бажання продовжувати спілкування.

Неповага до персоналу

Ставлення до офіціантів, барменів або інших працівників закладу може дуже багато та швидко розповісти про людину. Зверхнє ставлення, неповага, грубість, хамство - все це може говорити про низький рівень емпатії та соціального інтелекту.

Відсутність інтересу до співрозмовника

Розмови тільки про себе, постійне перебивання, відсутність питань до партнера - все це чітко вказує на егоцентризм та нездатність до діалогу. А ще - на незацікавленість партнером та його життям.

Граматичні помилки та нецензурна лексика

Ідеальне володіння мовою не є обов'язковим, та й на першому побаченні люди часто забувають чи плутають слова від хвилювання, але дуже часті граматичні помилки або вживання нецензурної лексики можуть створити негативне враження про освіченість та культурний рівень.