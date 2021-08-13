В КГГА рассказали о строительстве метро на Троещину: "начало фактически стартовало"

По словам чиновника, арочный мост через Днепр сегодня стоит "уже в проектном положении".

"До конца месяца снимут уже все ржавые временные опоры. Заезд со стороны Нижнего и Верхнего Вала на сегодняшний день сделан, там осталось благоустроить. Достаточно активные работы в данный момент ведутся на территории Русановских садов", - говорит Поворозник.

Он отметил, что в данный момент как раз строится часть метрополитена, которая должна уйти с моста под железную дорогу (под землю). Кроме того, продолжаются работы по строительству перехода через железнодорожные пути, чтобы доехать до улицы Бальзака на жилмассиве Троещина. Там же обустраивается дорожное покрытия, которое примкнет к мосту.

"А следующим шагом как раз и будет метрополитен, начало строительства которого фактически стартовало", - подчеркнул заместитель председателя КГГА.

Власти надеются, что удастся найти инвестора для строительства подземки. В частности, речь идет о крупных европейских банках, которые готовы предоставлять городу "достаточно дешевые кредиты" для этих целей.

"Часть проекту у нас есть. И после того, как поедет автомобильная часть - мы планируем перейти к активному строительству метрополитена", - добавил Поворозник.

Он объяснил, что метрополитен отсоединяется от перехода, учитывая, что он в Русановских садах уходит под землю.

"Справа, если посмотреть, там уже стоят сваи для строительства метро в сторону "Тараса Шевченко". Поэтому строительство метро уже не будет связано со строительством моста. Все основные работы будут сделаны", - говорит чиновник.

Так, на Подольского мостовом переходе открытая часть линии метро и она почти готова - это 3 станции.

Поворозник считает, что реализовать проект можно будет минимум за 5 лет с момента старта активного строительства.