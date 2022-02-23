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Кейт Миддлтон "затусила" с детьми в лесу: ну о-о-очень милые фото!

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Дания, Среда 23 февраля 2022 14:35
Кейт Миддлтон "затусила" с детьми в лесу: ну о-о-очень милые фото! Кейт Миддлтон (коллаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

Кейт Миддлтон в Копенгагене, куда она прибыла для изучения и понимания детского ментального здоровья, погуляла с малышами из садика Stenurten популярного формата Forest Kindergarten.

Там герцогиня Кембриджская рубила дрова, шутила с детьми, играла с ними в разные развлекательные игры и не только. А все эти положительные моменты были запечатлены на ярких и милых фото, которые мы предлагаем вам посмотреть на Styler.

Кейт Миддлтон в Дании

Кейт Миддлтон &quot;затусила&quot; с детьми в лесу: ну о-о-очень милые фото!Кейт Миддлтон &quot;затусила&quot; с детьми в лесу: ну о-о-очень милые фото!

Кейт Миддлтон &quot;затусила&quot; с детьми в лесу: ну о-о-очень милые фото!

Кейт Миддлтон в Копенгагене (фото: twitter.com/RoyalReporter)

Как видно на фото, герцогиня, которая сама воспитывает троих деток, рубила бревна, разговаривала с малышами и гуляла по лесу, держа за руку маленькую девочку.

Кейт Миддлтон &quot;затусила&quot; с детьми в лесу: ну о-о-очень милые фото!Кейт Миддлтон &quot;затусила&quot; с детьми в лесу: ну о-о-очень милые фото!Кейт Миддлтон &quot;затусила&quot; с детьми в лесу: ну о-о-очень милые фото!Кейт Миддлтон &quot;затусила&quot; с детьми в лесу: ну о-о-очень милые фото!Кейт Миддлтон &quot;затусила&quot; с детьми в лесу: ну о-о-очень милые фото!Кейт Миддлтон &quot;затусила&quot; с детьми в лесу: ну о-о-очень милые фото!Кейт Миддлтон &quot;затусила&quot; с детьми в лесу: ну о-о-очень милые фото!

Кейт Миддлтон в Дании посетила лесной детский сад (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

К слову, на Кейт была куртка Seeland Woodcock Advanced, которая стоит около 5500 тысяч гривен.

Кейт Миддлтон &quot;затусила&quot; с детьми в лесу: ну о-о-очень милые фото!Кейт Миддлтон &quot;затусила&quot; с детьми в лесу: ну о-о-очень милые фото!

40-летняя Кейт Миддлтон в Дании играла с детьми (фото: twitter.com/UKinDenmark)

Добавим, что формат детсада Forest Kindergarten представляет собой вид дошкольного образования для детей от трех до шести лет, который почти полностью происходит на свежем воздухе.

При любой погоде детям предлагается гулять, исследовать и учиться в лесной среде.

Отличительной чертой таких детских садов является акцент на игре предметами, которые можно найти в природе, а не покупными игрушками.

Воспитатели при этом лишь помогают деткам, не запрещая им познавать природу.

Подобные садики очень популярны в Германии и некоторых прилегающих к ней странах. В частности, в Дании.

Между тем в сельской школе под Глуховом "влиятельная" учительница унижает детей из бедных семей...

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Кейт Миддлтон
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