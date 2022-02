Кейт Миддлтон "затусила" с детьми в лесу: ну о-о-очень милые фото!

Кейт Миддлтон в Копенгагене (фото: twitter.com/RoyalReporter)

Как видно на фото, герцогиня, которая сама воспитывает троих деток, рубила бревна, разговаривала с малышами и гуляла по лесу, держа за руку маленькую девочку.

Кейт Миддлтон в Дании посетила лесной детский сад (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

К слову, на Кейт была куртка Seeland Woodcock Advanced, которая стоит около 5500 тысяч гривен.

40-летняя Кейт Миддлтон в Дании играла с детьми (фото: twitter.com/UKinDenmark)

Добавим, что формат детсада Forest Kindergarten представляет собой вид дошкольного образования для детей от трех до шести лет, который почти полностью происходит на свежем воздухе.

При любой погоде детям предлагается гулять, исследовать и учиться в лесной среде.

Отличительной чертой таких детских садов является акцент на игре предметами, которые можно найти в природе, а не покупными игрушками.

Воспитатели при этом лишь помогают деткам, не запрещая им познавать природу.

Подобные садики очень популярны в Германии и некоторых прилегающих к ней странах. В частности, в Дании.

Danish Forest Kindergartens use the power of nature and the outdoors to:



• Help build children’s self-awareness

• Strengthen relationships with others

• Understand their value in society pic.twitter.com/90K58I5SOl