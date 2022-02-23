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Кейт Міддлтон "затусила" з дітьми у лісі: ну ду-у-уже милі фото

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Данія, Середа 23 лютого 2022 14:35
Кейт Міддлтон "затусила" з дітьми у лісі: ну ду-у-уже милі фото Кейт Міддлтон (колаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

Кейт Міддлтон у Копенгагені, куди вона прибула для вивчення і розуміння дитячого ментального здоров'я, погуляла з малюками з садочку Stenurten популярного формату Forest Kindergarten.

Там герцогиня Кембриджська рубала дрова, жартувала з дітьми, гралась з ними у різні розважальні ігри і не тільки. А всі ці позитивні моменти були зафіксовані на яскравих і милих фото, які ми пропонуємо вам подивитися на Styler.

Кейт Міддлтон у Данії

Кейт Міддлтон &quot;затусила&quot; з дітьми у лісі: ну ду-у-уже милі фотоКейт Міддлтон &quot;затусила&quot; з дітьми у лісі: ну ду-у-уже милі фото

Кейт Міддлтон &quot;затусила&quot; з дітьми у лісі: ну ду-у-уже милі фото

Кейт Міддлтон у Копенгагені (фото: twitter.com/RoyalReporter)

Як видно на фото, герцогиня, яка сама виховує трьох діток, рубала колоди, розмовляла з малюками і гуляла лісом, тримаючи за руку маленьку дівчинку.

Кейт Міддлтон &quot;затусила&quot; з дітьми у лісі: ну ду-у-уже милі фотоКейт Міддлтон &quot;затусила&quot; з дітьми у лісі: ну ду-у-уже милі фотоКейт Міддлтон &quot;затусила&quot; з дітьми у лісі: ну ду-у-уже милі фотоКейт Міддлтон &quot;затусила&quot; з дітьми у лісі: ну ду-у-уже милі фотоКейт Міддлтон &quot;затусила&quot; з дітьми у лісі: ну ду-у-уже милі фотоКейт Міддлтон &quot;затусила&quot; з дітьми у лісі: ну ду-у-уже милі фотоКейт Міддлтон &quot;затусила&quot; з дітьми у лісі: ну ду-у-уже милі фото

Кейт Міддлтон у Данії відвідала лісовий дитячий садочок (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

До слова, на Кейт була куртка Seeland Woodcock Advanced, яка коштує близько 5500 тисяч гривень.

Кейт Міддлтон &quot;затусила&quot; з дітьми у лісі: ну ду-у-уже милі фотоКейт Міддлтон &quot;затусила&quot; з дітьми у лісі: ну ду-у-уже милі фото

40-річна Кейт Міддлтон у Данії гралася з дітьми (фото: twitter.com/UKinDenmark)

Додамо, що формат дитсадка Forest Kindergarten являє собою вид дошкільної освіти для дітей від трьох до шести років, що майже повністю відбувається на свіжому повітрі.

При будь-якій погоді дітям пропонується гуляти, досліджувати та навчатися в лісовому середовищі.

Відмінною рисою таких дитячих садків є акцент на грі предметами, які можна знайти в природі, а не купованими іграшками.

Вихователі при цьому лише допомагають діткам, не забороняючи їм пізнавати природу.

Подібні садочки дуже популярні у Німеччині та деяких прилеглих до неї країнах. Зокрема, у Данії.

Тим часом у сільській школі під Глуховом "впливова" вчителька принижує дітей з бідних сімей...

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Кейт Міддлтон
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