Кейт Міддлтон "затусила" з дітьми у лісі: ну ду-у-уже милі фото

Кейт Міддлтон у Копенгагені , куди вона прибула для вивчення і розуміння дитячого ментального здоров'я, погуляла з малюками з садочку Stenurten популярного формату Forest Kindergarten.

Там герцогиня Кембриджська рубала дрова, жартувала з дітьми, гралась з ними у різні розважальні ігри і не тільки. А всі ці позитивні моменти були зафіксовані на яскравих і милих фото, які ми пропонуємо вам подивитися на Styler.

Кейт Міддлтон у Данії

Кейт Міддлтон у Копенгагені (фото: twitter.com/RoyalReporter)

Як видно на фото, герцогиня, яка сама виховує трьох діток, рубала колоди, розмовляла з малюками і гуляла лісом, тримаючи за руку маленьку дівчинку.

Кейт Міддлтон у Данії відвідала лісовий дитячий садочок (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

До слова, на Кейт була куртка Seeland Woodcock Advanced, яка коштує близько 5500 тисяч гривень.

40-річна Кейт Міддлтон у Данії гралася з дітьми (фото: twitter.com/UKinDenmark)

Додамо, що формат дитсадка Forest Kindergarten являє собою вид дошкільної освіти для дітей від трьох до шести років, що майже повністю відбувається на свіжому повітрі.

При будь-якій погоді дітям пропонується гуляти, досліджувати та навчатися в лісовому середовищі.

Відмінною рисою таких дитячих садків є акцент на грі предметами, які можна знайти в природі, а не купованими іграшками.

Вихователі при цьому лише допомагають діткам, не забороняючи їм пізнавати природу.

Подібні садочки дуже популярні у Німеччині та деяких прилеглих до неї країнах. Зокрема, у Данії.