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Кейт Миддлтон снова взбесила своим поведением: переходит все границы

Четверг 17 сентября 2020 18:49
Кейт Миддлтон снова взбесила своим поведением: переходит все границы
Кейт Миддлтон (фото: kensingtonroyal)
Автор: Светлана Мащенко

Кейт Миддлтон сходила в пекарню и нарвалась на шквал критики от соотечественников

Кейт Миддлтон вызвала гнев британцев за нарушение санитарных норм во время посещения одного из знаковых мест - пекарни Beigel Bake в Лондоне. Она с супругом принцем Уильямом поучаствовала в приготовлении выпечки, в частности они поработали с тестом.

Но Кейт была без шапочки, которую обязаны надевать все пекари, чтобы волосы ненароком не попали в тесто. Видео из пекарни появилось в Instagram Британской королевской семьи.

Да и защитная маска герцогини Кембриджской вызвала вопросы. Вместо надежной защиты она предпочла надеть дизайнерскую маску от Amaia London с сомнительной степенью защиты.

Кейт Миддлтон снова взбесила своим поведением: переходит все границы

Кейт Миддлтон нарвалась на критику из-за беспечности (коллаж: РБК-Украина)

Кейт и Уильям посетили также исламский центр и центр занятости. Для выхода на публику герцогиня надела миди-платье с длинными рукавами Beulah London и туфли Ralph Lauren.

Beigel Bake - круглосуточная пекарня и магазин, основанная в 1974 году Лондоне. Ее меню ориентировано на пироги, запеченные в традиционном еврейском стиле с начинками, такими как говядина с горчицей, нарезанная селедка, а также сливочный сыр и лосось.

Кейт Миддлтон попала в скандал (видео: instagram.com/kensingtonroyal)

Британцы в комментариях раскритиковали Кейт за легкомыслие в условиях пандемии коронавируса.

  • "Это уже переходит все границы! Пока нас заставляют сидеть дома, даже не всегда в магазин за продуктами можно выйти, эта парочка ездит по миру. Издевательство настоящее!
  • Что это за маска? Она точно защищает от коронавируса? Я бы, наверное, в эту пекарню не пошел. Хотя... Я и так сижу дома. Спасибо, властям. Боже, храни королеву...
  • А как она попала в пекарню без головного убора? Это же нарушает санитарные правила, нет?
  • Антисанитария? Нет, не слышали..." - пишут комментаторы

Ранее мы писали, что дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма не ладят друг с другом.

Также сообщалось, что в сеть попало уникальное архивное видео поющей 11-летней Кейт Миддлтон.

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