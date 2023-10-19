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Кейт Міддлтон потрапила у неприємну ситуацію через дешевий піджак

Кейт Міддлтон потрапила у модний скандал (фото: Getty images)
Автор: Юлія Любченко

Кейт Міддлтон завжди дуже ретельно обирає своє вбрання. Образи принцеси Уельської вишукані, доречні та неймовірно красиві. Але іноді й у неї бувають конфузи.

РБК-Україна (проект Styler) спираючись на фото з матеріалу Daily Mail, розповідає, як принцеса Уельська оконфузилась через своє вбрання.

Конфуз Кейт Міддлтон через піджак

Кейт Міддлтон потрапила у модний скандал під час того, як була присутня на Кубку світу з регбі. Для появи на спортивній події, принцеса Уельська обрала білий твідовий піджак від недорогого бренду Zara. Про це ми писали у матеріалі:  Кейт Міддлтон здивувала вбранням від дешевого бренду.

Але головною проблемою стало не те, що піджак принцеси не з дорогих брендів. А те, що поруч із нею на трибунах сиділа дружина колишнього гравця та нинішнього президента Світової асоціації регбі Білла Бомонта - Гіларі Бомонт в такому ж піджаку.

Це однозначно збіг, але проблема в тому, що Кейт і Гіларі вболівали на одній трибуні і між ними була лише одна людина. Саме тому, однакові піджаки, а вони ще й білого кольору, який виділяється поміж інших, були дуже помітні. 

Звісно, Кейт Міддлтон не показала своєю реакцією здивування або обурення. Проте всі ми знаємо, як реагують жінки на те, що у когось поруч є таке ж саме вбрання, як і у них. 

 

Кейт Міддлтон потрапила у модний скандал (фото: Getty images)

На щастя, образи Міддлтон і Бомонт збігалися не на 100%. Адже Гіларі обрала брюки білого кольору, на відміну від Кейт, у якої брюки були чорного кольору. 

А також у леді Бомонт під піджаком була якась чорно-біла кофтинка у візерунок. А це зовсім не схоже на стиль принцеси Уельської, оскільки вона найчастіше обирає однотонні бази. Тому, сильно переживати Кейт не варто. 

Але місцеві ЗМІ вже описали цей маленький конфуз принцеси Уєльської в усіх яскравих фарбах. Та Кейт не звикати до таких обговорень про себе та своє життя в цілому. Адже вона дуже публічна особистість і вже пережила багато пліток на свій рахунок.

Раніше ми розповідали про те, що Кейт Міддлтон і принц Вільям не завітали на 18-річчя принца Датського.

А також писали про те, що Кейт Міддлтон продемонструвала трендовий костюм цієї осені.

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