Кейт Миддлтон планирует занять место королевы: что известно

У Кейт Миддлтон есть внутренний стержень, который помогает ей работать в необходимом ритме. Герцогиня всегда слушает старших и не нарушает традиций. А поэтому у нее есть все шансы занять королевское место. Об этом информирует журнал "People".

"Без Меган и Гарри на Кейт и Уильяма свалится феноменальный объем работы, с которым никто из старшего поколения не справится. Все давление сейчас оказывается на них двоих. Конечно же, Кейт будут обижать слова о том, что ей тяжело. Я понимаю, почему она воспринимает это как полное искажение истины", - сообщает источник.

Кейт сделает все, что в ее силах, потому что она из тех, кто может взять на себя всю ответственность. Поэтому ее считают примером для подражания не только в Соединенном Королевстве, но и во всем мире.

Миддлтон вполне может стать королевой, ведь ее характер подкупает. Герцогиня умеет выражать свои чувства и эмоции открыто. Из внешнего - всегда выглядит опрятно, следит за осанкой и следует дресс-коду.

"Думаю, больше всего давления связано с ее имиджем - нужно убедиться, что она носит правильные бренды, одевает своих детей в недорогую одежду, особенно в эти времена. Дьявол кроется в деталях", - отметила эксперт.

К слову, Кейт и Уильям активно учат своих малышей этикету. Также герцоги Кембриджские нередко ходят с детьми на различные выставки, знакомят их с историей и искусством.

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