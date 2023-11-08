Кейт Міддлтон у камуфляжі "осідла" броньовик Jackal-2 і навчилася керувати дроном (відео)

Кейт Міддлтон у камуфляжі керує броньованою машиною

Влітку принцеса була призначена головнокомандувачем 1-ї драгунської гвардії королеви, куди й завітала вперше. Але не просто так. Адже під час зустрічі з гвардійцями королівська особа мала достатньо задач.

Та жодна з них не зрівняється з тим, що Міддлтон керувала справжньою бойовою технікою. Звичайно, з допомогою командира полку. Проте з керуванням у дружини Вільяма не виникло жодних проблем. Скоріше вона отримала від цього повне задоволення та цікавий досвід.

Крім того, що принцеса "осідла" броньовик Jackal-2, вона ще й навчилась керувати дроном. А це нелегка справа, оскільки дрон військовий і має певні особливості керування. Але багатодітна мати слідувала підказкам гвардійців, тому у неї все вийшло.

Скриншоти

Міддлтон уважно слухала своїх інструкторів, а також багато питала, це можна побачити на відео, адже вона дуже зосереджена та уважна. І робить лише ті рухи, які є доречними та безпечними, до того ж під контролем професіоналів.

"Я думаю, що їй сподобалося, і всі солдати та офіцери отримали задоволення від зустрічі з нею", - сказав підполковник і командир полку Кріс Кірстед.

Також варто сказати, що у камуфляжі невістка короля проходила досить довгий час, і навіть встигла його прикрасити брошкою у формі червоного маку. Що є дуже символічним, адже це символ вшанування пам’яті військовослужбовців, які загинули на війні.

Але у самому камуфляжі представниця королівської родини з’являється вже не вперше, тому такі образи не є незвичними для Кейт.

Кейт Міддлтон керує бронітехнікою і дроном (фото: Getty images)