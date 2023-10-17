Кейт Міддлтон і принц Вільям не завітали на 18-річчя принца Датського: в чому причина

Принц Датський Крістіан гучно відсвяткував своє 18-річчя

Це була одна з найяскравіших подій цьогорічного світського календаря, коли члени королівської сім’ї з усієї Європи зібралися в Копенгагені, щоб відсвяткувати 18-й день народження принца Крістіана.

Дизайнерські сукні, тіари, білі рукавички, шампанське, військовий оркестр - все дуже гламурно та красиво. Після вечері вся королівська родина танцювала під данського репера Benjamin Hav.

Яскравий концерт у замку був можливістю для майбутніх королів і королев зустрітися один з одним, але старших членів британської королівської родини видно не було.

Святкування 18-річчя принца Датського Крістіана (фото: instagram.com/detdanskekongehus)

Це не перший випадок, коли такі особи, як король Чарльз, королева Камілла, принц і принцеса Уельські, королівська принцеса, герцог і герцогиня Единбурзькі, відсутні на святкуванні, яке проводить європейська королівська родина.

Чому Кейт Міддлтон і принц Вільям не приїхали на День народження принца Датського

Колишній прессекретар покійної королеви Єлизавети II Дікі Арбітер сказав FEMAIL, що, ймовірно, у відсутності британських членів королівської сім’ї на урочистостях їхніх європейських колег звинувачують напружений графік і скорочену монархію.

Хоча насправді, незрозуміло, чи були Кейт і Вільям та інші високопоставлені члени британської королівської сім'ї - запрошені на вечірку з нагоди 18-річчя принца Крістіана.

Але Дікі зауважив, що навряд чи запрошення було прийнято через напружений графік британської королівської сім'ї.

"Королівські щоденники, як правило, плануються за шість-сім місяців вперед", - сказав Дікі Арбітер.

Святкування 18-річчя принца Датського Крістіана (фото: instagram.com/detdanskekongehus)