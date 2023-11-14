Кетрін Винник - українцям, будинки яких знищили росіяни: "Мене надихає ваша мужність"

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на онлайн-зустріч амбасадорки фандрейзингової платформи UNITED24 з українцями.

Як відомо, Кетрін, яка зіграла воїтельку Лаґерту у популярному серіалі "Вікінги", допомагає українцям у реальному житті з початку повномасштабної війни.

У березні 2023 року вона приєдналася до UNITED24, підтримавши напрям "Відбудова України", і продовжує докладати зусиль, щоб допомогти їм повернутись додому.

"Я грала захисницю у фільмах, але ви робите це не на екрані, а у реальному житті. Мене надихає ваша мужність і мотивує робити ще більше для перемоги України", - сказала зірка українцям.

У онлайн-зустрічі взяли участь мешканці Київської області. Вони розповіли Винник про перші дні повномасштабного вторгнення, евакуацію, повернення додому після деокупації та прогрес відновлення їхніх осель.

"24 лютого ми побачили, як бомбили гостомельський аеропорт, і вже через 30 хвилин зібрали валізу. Це була та сама валіза, з якою ми виїхали з Донецька", - розповіла Яна Псарьова з Ірпеня, яка переїхала туди з Донбасу у 2014 році.

На зустрічі в зумі також були представники скаутської організації "Пласт". Кетрін, до слова, добре знайома з метою та цінностями руху, адже сама займалася пластунством до 17 років.

Діти поділилися з акторкою пережитими страхом та болем під час окупації.

"Більшість моїх сусідів ховалися у підвалах, допоки вони не почали руйнуватися. Евакуація була дуже далеко від нас, бо військове містечко знаходиться від центру десь за три кілометри. А це вірна смерть - іти по трасі під такими обстрілами", - розповіла пластунка Анастасія Пашкевич з Бучі.

Шістнадцятирічна Євгенія Поліщук з Ірпеня довго не могла повірити у те, що її квартира згоріла. Це була перша оселя, де у дівчинки з’явилася власна кімната.

Зараз Женя спостерігає за тим, як у її оселі закінчують штукатурні роботи. Це повертає дівчині віру в те, що скоро вона зможе повернутися додому.

Додамо, що долучитись до збору на відновлення 18 будинків у Київській області може кожен, перейшовши на UNITED24 за посиланням.