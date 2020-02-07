Кэшбэк в Украине: как вернуть деньги за покупку товара

Кэшбэк в Украине становится популярной услугой, но не каждый гражданин понимает, как это работает в реальности. Кэшбэк - это возвращение части ваших средств за какую-то покупку или оплату услуги. В каждом банке есть свой список магазинов или сервисов, которые взаимодействуют вместе. Если вы хотите пользоваться этим сервисом, внимательно изучите список на сайте банковского учреждения.

"Процент возврата средств, то он бывает разным – где-то устанавливается всего 1% возврата потраченных на покупку денег, где-то эта цифра может достигать даже 30%", - рассказала изданию "Сегодня" Вадим Бардась, аналитик European Analytical Centre.

Услуга кэшбека для банков является способом простимулировать их клиентов к использованию карт и кредитных лимитов.

Отметим, что кэшбэк накапливается на банковских картах, но у него есть период, до которого деньги нужно обналичить. Все зависит от банка или магазина.

"В некоторых случаях бонусы "сгорают", если их не конвертировать в реальные деньги или в покупки в течение 3-12 месяцев", —отметили в издании.

Получается все просто - вы совершаете покупки или заказываете услуги, оплачивая банковской картой и потом у себя на отдельном счету видите "бонусы", которые можно снять в виде наличных денег, если есть желание.

Кстати, вы Украине по сравнению с США и Европой услуга кэшбэка не так популярна. Но стоит отметить, что за прошлый год ею воспользовались уже 3,3 миллиона украинцев, что в два раза больше, чем в 2018.