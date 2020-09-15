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Кернес впервые прокомментировал свою болезнь: опираюсь на доверие харьковчан

Харьков, Вторник 15 сентября 2020 14:59
Кернес впервые прокомментировал свою болезнь: опираюсь на доверие харьковчан
Геннадий Кернес (фото: facebook.com/gennadykernes)
Автор: Анна Киселева

Геннадий Кернес прокомментировал свое состояние здоровья

Мэр Харькова Геннадий Кернес 15 сентября получил положительный результат при тестировании на коронавирус. За несколько дней до этого политик попал в больницу. Сейчас же глава города решил сам прокомментировать свою болезнь.

Как рассказывает чиновник, он уверен, что скоро пойдет на поправку.

"Сердечное спасибо всем, кто позвонил, написал, передал пожелания здоровья! И спасибо, что не верите слухам. В Харькове у меня есть вся нужная помощь, рядом семья, команда, я уверен, что скоро пойду на поправку. Все планы в силе, не в первый раз я опираюсь на доверие харьковчан и чувствую вашу поддержку. Благодарю!" – написал он в своем Facebook.

В комментариях под публикацией харьковчане продолжают желать здоровья мэру.

Стоит отметить, что мэр Харькова последний раз появлялся на публике 23 августа. Тогда он открывал фонтан на площади Свободы. В мэрии сообщили, что Кернес находится на больничном с 10 сентября, но диагноз не огласили.

Напомним, накануне в СМИ появилась информация о том, что Кернес впал в кому, но в горсовете эту информацию опровергают.

Ранее различные издания также сообщили, что у Кернеса якобы серьезное осложнение в связи с коронавирусной болезнью.

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