СМИ сообщают, что Кернес впал в кому. В мэрии опровергают

Фото: Геннадий Кернес (РБК-Украина)

Городской голова Харькова Геннадий Кернес впал в кому. Сообщается, что он госпитализирован в 17-ю городскую больницу.

Об этом сообщает zn.ua со ссылкой на источники в Офисе президента.

Сообщается, что Кернес госпитализирован с двусторонним воспалением легких. Издание отмечает, что у него крайне сложная форма COVID-19. Заболел городской голова Харькова якобы еще в первых числах сентября.

РБК-Украина попыталось выяснить информацию о госпитализации Кернеса, но в приемной харьковской больницы №17 не смогли сообщить, поступал ли он на лечение.

"Это настолько конфиденциальная информация, что если мэр города захочет, то он сам вам ее подтвердит или опровергнет", - уточнила собеседница.

Как пишут местные СМИ, в пресс-службе мэрии заявили, что Кернес временно не выполняет свои обязанности, находясь на больничном с 10 сентября. Информацию о диагнозе там не предоставили, обязанности мэра Харькова на сегодня исполняет секретарь горсовета Александр Новак.

Известно, что больница №17 является опорной по приему пациентов с COVID-19.

(Обновлено) Информацию о том, что Кернес находится в коме, официально опроверг первый заместитель городского головы Игорь Терехов. По его словам, он сегодня общался с Кернесом и с ним "все нормально".

"По моему мнению, это одна из избирательных технологий. Ничего подобного и близко нет. Поэтому я вас очень прошу, дайте объективную оценку. Никто ни в какой коме", - сказал Терехов suspilne.media.

Отметим, ранее мэр Славянска Вадим Лях переболел коронавирусом, также сообщалось, что Заместитель городского главы Одессы Павел Вугельман заразился COVID-19.

Напомним, РБК-Украина в материале "Борьба за миллионы: кто будет сражаться за пост мэра в крупнейших городах" писало, что Кернес заявил о планах избраться мэром Харькова в третий раз и повести на выборы свою собственную партию.