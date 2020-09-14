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Кернес в коме? Что известно о состоянии мэра Харькова

Харьков, Понедельник 14 сентября 2020 18:31
Кернес в коме? Что известно о состоянии мэра Харькова
Геннадий Кернес госпитализирован с COVID-19 (Фото: facebook.com/gennadykernes)
Автор: Анна Шиканова

Заместитель Кернеса отреагировал на информацию о коме и рассказал о состоянии мэра Харькова

Мэр Харькова Геннадий Кернес был госпитализирован в 17-ю городскую больницу с двухсторонним воспалением легких. У Кернеса был диагностирован COVID-19, который протекает в тяжелой форме.

Как сообщает издание ZN.UA со ссылкой на источники в Офисе президента, а также в Харьковском горсовете, Геннадий Кернес на данный момент находится в коме. Неизвестно, является ли кома искусственной или же это результат тяжелого заболевания.

Известно, что последний раз на публике Кернеса видели 23 августа. В первых числах сентября он заболел, а в больницу был госпитализирован на прошлой неделе. Так как он временно не может исполнять свои обязанности, то по закону его функции должен выполнять первый заместитель – Игорь Терехов.

Кернес в коме? Что известно о состоянии мэра Харькова

Фото: strana.ua

Кроме того, ни на страницах Геннадия Кернеса, ни Игоря Терехова нет информации о болезни мэра Харькова. На странице Кернеса ежедневно появляются публикации о жизни города.

Чуть позже первый заместитель Кернеса Игорь Терехов опроверг информацию о том, что мэр Харькова впал в кому. В мэрии Харькова эту информацию также опровергли, пишет издание "Сегодня".

"Я сегодня общался, абсолютно с человеком все нормально, человек лечится, проходит курс лечения, поэтому я опровергаю данную информацию", - заявил Терехов.

Напомним, ранее мы писали о том, что Андрей Богдан признался, что уже переболел коронавирусом.

А также рассказывали о том, что в Европе начинается вторая волна коронавируса и уже пострадали Чехия и Австрия.

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