Кернес у комі? Що відомо про стан мера Харкова

Геннадій Кернес госпіталізований з COVID-19 (Фото: facebook.com/gennadykernes)

Заступник Кернеса відреагував на інформацію про кому і розповів про стан мера Харкова

Мер Харкова Геннадій Кернес був госпіталізований в 17-у міську лікарню з двостороннім запаленням легенів. У Кернеса був діагностований COVID-19, який протікає у важкій формі.

Як повідомляє видання ZN.UA з посиланням на джерела в Офісі президента, а також у Харківській міськраді, Геннадій Кернес на цей момент перебуває в комі. Невідомо, чи є кома штучною чи це результат важкого захворювання.

Відомо, що останній раз на публіці Кернеса бачили 23 серпня. В перших числах вересня він захворів, а в лікарню був госпіталізований минулого тижня. Оскільки він тимчасово не може виконувати свої обов'язки, то за законом його функції повинен виконувати перший заступник – Ігор Терехов.

Фото: strana.ua

Крім того, на сторінках Геннадія Кернеса та Ігоря Терехова немає інформації про хворобу мера Харкова. На сторінці Кернеса щодня з'являються публікації про життя міста.

Трохи пізніше перший заступник Кернеса Ігор Терехов спростував інформацію про те, що мер Харкова впав у кому. У мерії Харкова цю інформацію також спростували, пише видання "Сьогодні".

"Я сьогодні спілкувався, абсолютно з людиною все нормально, людина лікується, проходить курс лікування, тому я спростовую цю інформацію", - заявив Терехов.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Андрій Богдан зізнався, що вже перехворів на коронавірус.

А також розповідали про те, що в Європі починається друга хвиля коронавірусу і вже постраждали Чехія та Австрія.