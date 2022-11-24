ua ru
Чт, 24 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Керівництво Дніпропетровської облради звинуватили у виведенні через КП сотні мільйонів

Новость на русском →
Четвер 24 листопада 2022 20:18
Керівництво Дніпропетровської облради звинуватили у виведенні через КП сотні мільйонів Фото: керівництво Дніпропетровської облради звинуватили у виведенні через КП сотні мільйонів (informator)
Автор: Ілона Свиридова

Керівництво Дніпропетровської обласної ради звинуватили у виведенні через комунальні підприємства-примари сотні мільйонів гривень.

Про це йдеться у розслідуванні місцевих журналістів.

Зазначається, що 25 листопада відбудеться чергова сесія Дніпропетровської обласної ради. До мережі потрапили проекти рішень, за які депутатам пропонується проголосувати.

Наприклад, 700 мільйонів гривень 2022 року піде на поповнення статутних фондів різних комунальних підприємств обласної ради.

Частина цих КП - підприємства-примари на кшталт чергового "Центру підтримки малого та середнього бізнесу" або "Лабораторії якості життя". Левова частка коштів піде у дочірні підприємства штучно створеного монополіста КП "Дніпротеплоенерго".

За підрахунками журналістів, штучно створений монополіст може приносити керівнику облради Миколі Лукашуку та його "виконавцям" сотні мільйонів гривень щороку.

Керівництво Дніпропетровської облради звинуватили у виведенні через КП сотні мільйонівКерівництво Дніпропетровської облради звинуватили у виведенні через КП сотні мільйонів

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська область коррупция