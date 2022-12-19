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У Керчі встановили ялинку з українською символікою: окупанти казяться від злості (фото)

Новорічна ялинка в Керчі з кольорами України (фото: t.me/ssternenko)
Автор: Юлія Гаюк

У тимчасово окупованому Криму місцеві прикрасили новорічну ялинку в синьо-жовтих кольорах. Так само підсвітили й вулиці. Колаборанти вже проводять перевірки та розшукують "винних".

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив громадський діяч Сергій Стерненко.

Як виглядає кримська ялинка

Нещодавно в місцевих кримських пабліках з'явилися фото новорічної ялинки. На світлинах видно, що зелена красуня в Керчі прикрашена кульками синіх і жовтих кольорів.

Тамтешні колаборанти вбачають в цьому диверсію, адже обрані прикраси відображають українську символіку.

Новорічна ялинка в Керчі (фото: t.me/kerch_news)

За словами Стерненка, окупаційна влада вже проводить обшуки та має намір покарати "винних".

"У тимчасово окупованому Криму диверсія. У Керчі поставили ялинку з жовтими та синіми іграшками. З такими ж кольорами вуличне освітлення. Окупаційна адміністрація проводить перевірку та обіцяє покарати винних (не жарт)", - пише активіст.

До того ж вуличне освітлення оформили в аналогічних кольорах.

Що зараз у Криму

На тимчасово окупованому півострові все частіше палають склади та бази росіян. За словами постійної представниці президента в АР Крим Таміли Ташевої, ворог боїться ЗСУ.

"Деякі пропагандисти кажуть, що в Криму нічого не відбувається. Втім, поза тим, на території півострова ведуться фактично окопні роботи. Вони риють їх вздовж берегу моря. Тож ми розуміємо, що вони дуже переживають...", - розповіла вона.

Володимир Зеленський повідомляв, що операція із деокупації Криму ще не почалася, проте він запевнив, що півострів знову стане українським.

Акція на підтримку Криму в Києві (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

А Секретар РНБО Олексій Данілов упевнений, що Україна поверне тимчасово окупований Крим під свій контроль та окопи, які риють росіяни на півострові, їм не допоможуть.

"Якщо потрібно буде за Крим воювати, ми за Крим воюватимемо, і ні в кого питати не будемо. Це наша земля, і вона має бути повернена додому", - сказав Данілов.

Раніше ми розповідали, як неадекватна росіянка напала на українку в Туреччині.

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