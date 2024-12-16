Яке зимове взуття можна прати у машинці і як це правильно робити

Які види зимового взуття можна прати в машинці

Перш ніж вирішити, чи варто прати зимове взуття в машинці, варто визначити, з яких матеріалів воно зроблене. Взуття з синтетичних матеріалів, таких як нейлон або поліестер, зазвичай можна прати в машинці, але взуття з натуральної шкіри, замші або нубуку потребує особливого догляду.

Щоб дізнатися, чи можна прати взуття, перевірте етикетку виробника, де часто зазначають рекомендації по догляду. Якщо етикетка дозволяє прання, то можна спробувати цей метод.

Проте навіть якщо етикеток немає, найкраще обирати моделі з міцних синтетичних матеріалів. Взуття з таких матеріалів, як гумова підошва або еко-шкіра, може безпечно пережити прання в пральній машинці.

Як підготувати зимове взуття до прання в машинці

Перед тим як відправити взуття в пральну машинку, важливо правильно його підготувати.

По-перше, потрібно витягти шнурки і устілки, оскільки це дозволить краще пропрати саму взуття і запобігти зносу шнурків. Також варто очистити підошву від великого бруду або льоду за допомогою щітки або вологої ганчірки.

Якщо у взутті є важкі забруднення, такі як сіль або жирні плями, попереднє замочування з миючим засобом допоможе легше їх усунути. Для захисту взуття в процесі прання можна покласти його в спеціальний мішок для прання або старий наволочку, що зменшить механічне навантаження на матеріал.

Температура води та вибір режиму прання

Вибір температури води та режиму прання дуже важливий для збереження якості зимового взуття. Рекомендується використовувати холодну або теплу воду (не більше 30-40 градусів Цельсія), оскільки гаряча вода може погіршити вигляд матеріалу, зокрема, зморщити або деформувати його.

Важливо вибрати делікатний або ручний режим прання, щоб зменшити механічний вплив на взуття. Уникайте використання віджимання на високих оборотах, оскільки це може призвести до деформації підошви та самого взуття.

Якщо в машинці є функція прання взуття, обов'язково вибирайте саме її, оскільки цей режим зазвичай передбачає м'якшу обробку. У разі сумнівів щодо температури та режиму, найкраще звернутися до інструкції виробника або тестувати на одному черевику, щоб уникнути можливих пошкоджень.

Взуття найкраще прати у теплій або холодній воді (фото: Freepik.com)

Коли не варто прати зимове взуття в пральній машинці

Попри те, що прати деякі види зимового взуття можна, є ситуації, коли краще відмовитися від цього методу. Якщо взуття виконано з натуральної шкіри, замші або велюру, то прання в машинці може спричинити його серйозне пошкодження.

Взуття з великими декоративними елементами або натуральним хутром не підлягає машинному пранню, оскільки це може пошкодити не тільки матеріал, а й вигляд виробу. Крім того, якщо взуття сильно забруднене або має важкі плями, які вимагають спеціальної обробки, краще скористатися послугами хімчистки.

Також варто пам'ятати, що прання в пральній машинці може зменшити водонепроникність або теплоізоляційні властивості зимового взуття, тому для деяких моделей прання таким способом зовсім не рекомендується.

Як правильно висушити зимове взуття після прання

Після прання дуже важливо правильно висушити зимове взуття, щоб уникнути деформації та пошкодження матеріалів. Перш за все, не варто сушити взуття в прямому сонячному світлі або біля обігрівачів, оскільки це може спричинити висихання та тріщини на матеріалі.

Для кращого результату вкладіть в черевики газети або спеціальні форми для взуття, щоб зберегти їх форму та абсорбувати вологу. Взуття має висихати природним шляхом в добре провітрюваному місці.

Уникайте використання фена або інших теплових джерел, оскільки це може пошкодити матеріали та клейові шви. Якщо взуття виготовлене з натуральної шкіри, краще використати спеціальні креми або спреї для збереження еластичності та блиску матеріалу після сушіння.