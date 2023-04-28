Яке церковне свято 28 квітня: що категорично не можна робити, у кого день ангела
28 квітня православні християни вшановують пам'ять апостола Пуда. У народі свято називається Пудов день.
У матеріалі Styler ви дізнаєтеся, що можна і не можна робити цього дня, традиції, прикмети, у кого іменини.
Традиції цього дня
Пуд був учнем і послідовником апостола Павла. Разом із ним він ходив проповідувати слово Боже. Його обрали до 70 апостолів-провісників, яких послали розповісти про швидку парафію Ісуса Христа.
Цього дня заведено оглядати бджолині вулики. Пасічники перевіряють, як почуваються комахи після зими, скільки загинуло.
Народні прикмети 28 квітня
- Якщо до ночі помітно похолоднішало – до ясних днів.
- Зоря червона – бути дощу, вітру.
- Якщо вільха зацвіла, то настав час сіяти гречку.
- Граки грають, отже, найближчими днями буде сонячно та тепло.
- Якщо бджоли закінчують роботу пізно, то незабаром настане негода, а якщо рано, то дні будуть погожими.
Що не можна робити сьогодні
- Не можна рубати дрова та рукоділлю.
- Не можна вимірювати своє зростання або інші параметри тіла для покупки одягу. Вважається, що це призведе до великої біди.
- Не рекомендується цього дня зривати гілки горобини. У народі говорили, що тоді почнеться сильний зубний біль.
28 квітня іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Андрій, Віктор, Леонід, Теодор, Трохим, Федір, Яків, Анастасія, Василина.
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